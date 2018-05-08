Астрономы рассказали,куда исчезали спутники Земли

Луна — это далеко не первый спутник, который имелся у Земли. До того, как Луна появилась, наша планета пережила немало катастроф, а из-за этого у нее появлялись короткоживущие сателлиты.
Основная версия происхождения Луны говорит о том, что спутник появился после столкновения молодой Земли с другой протопланетой. Из смешанного вещества обоих тел, выбрашенного на орбиту, и появилась Луна.
Маловероятно, что такая катастрофа была единственной: в ту неспокойную эпоху Земля наверняка должна была испытывать подобные удары множество раз. Что же случилось с "протоспутниками", которые наверняка появлялись вследствие этого?
Израильские и европейские астрономы смоделировали ударное образование множества "протоспутников" и их гравитационные взаимодействия с планетой и друг с другом. Расчеты показали, что такие хаотические взаимодействия приводят к слиянию их в более крупные тела, а затем — либо к выбросу за пределы околоземной орбиты, либо к окончательному падению на поверхность планеты. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Такой "лунопад" мог иметь огромное значение для земной геологии и всей дальнейшей эволюции планеты. Конечно, непосредственные следы столкновений, происходивших в катархее, более четырех миллиардов лет назад, давно уничтожены многократными изменениями литосферы. Однако моделирование столкновений показало, что они должны были повлиять на скорость вращения планеты. Кроме того, их следы могут обнаруживаться в неоднородности состава земной коры: например, небольшие различия в содержании изотопов, которые сохранились вплоть до настоящего времени.
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