Индикатором глобального потепления станет ледяная колова Трампа

Ледяной монумент — голову Дональда Трампа — собираются создать в Арктике. Таким необычным способом, одновременно напоминая от отказ президента США от Климатического соглашения, финская неправительственная организация "Тающий лед" намерена привлечь внимание мировой общественности к таянию арктических льдов, к проблеме глобального потепления, угрожающего не одному Северу, а всей планете.

Активисты компании комментируют, что часто люди верят только в то, когда видят это своими глазами. Поэтому они хотят возвести памятник для землян, чтобы те воочию видели, как будет таять скульптура.

Для этого ледник, на котором будут работать ваятели, а далее стоять "Трамп", по периметру окружат веб-камерами, ведущими прямые трансляции в реальном времени. Монумент повторит по стилю известный барельеф на горе Рашмор в США — это в скале высечены головы 4-х американских президентов.

Ледяную скульптуру планируют сделать вдвое больше по габаритам: 35 м в высоту против 18 м; в ширину и глубину — около 20 м. Непосредственно его созданием займутся финские и монгольские скульпторы. Работа должна занять четыре недели.

У памятника уже есть название — Трампмор. Предполагаемый бюджет проекта составляет 400 тыс. евро. Для осуществления своей идеи участники НПО по защите Арктике создали сайт "Project Trumpmore", на котором рассказали о проекте и выразили надежду на всемерную помощь и материальную поддержку.

Напомним, президент США уже не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления климата. В связи с этим в 2017 году страна вышла из Парижского соглашения по климату, поскольку, по словам Трампа, оно не отвечает интересам Америки.