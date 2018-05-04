Западные ученые вычислили "тайное правительство", управляющее планетой

Неужели все конспирологические страшилки о неком "тайном правительстве" — не просто небылицы, а рассказы о реально существующих тайных "кукловодах"? По мнению швейцарских ученых из Федерального технологического института в Цюрихе, дело обстоит именно так.

Проанализировав данные о том, кто владеет 43 тысячами транснациональных корпораций мира, они пришли к неожиданному для себя выводу: за всеми стоит один "кукловод".

Руководитель научной группы Джеймс Глаттфельдер больше всего боится теперь, что его заподозрят в склонности к "теории заговора", как какого-нибудь прыщавого антиглобалиста. Но факт остается фактом, говорит ученый: из мириада существующих фирм и фирмочек реальный вес фактически имеют 1318 организаций. Они, в свою очередь, подчинены мегакорпорациям, которых на планете всего 147. Этим гигантам только по формальной отчетности принадлежит до 20% всех мировых доходов.

На самом деле, если учесть все взаимосвязи, речь идет о 60 процентах планетарного ВВП. И всем этим богатством распоряжаются лишь несколько сотен воротил и топ-менеджеров.

Интересен список этих гиперкорпораций. Его возглавили, пишет сайт kp.ru, транснациональные финансовые монстры: JP Morgan Chase, Barclays, Capital Group Companies, Merrill Lynch & Co Inc. и некоторые другие.

Именно эти структуры обычно обвиняют в том, что они тайно управляют миром и вертят королями и президентами как хотят. Более того, по мнению ученых из Цюриха, в конечном итоге все ниточки могут тянуться к одной компании или даже к одному человеку — но назвать его, конечно, не сможет даже суперкомпьютер.

Стоит отметить, что сами представители университета всячески дистанцируются от конспирологии. Джеймс Глаттфельдер несколько раз подчеркнул, что вовсе не собирался давать аргументы в руки людей, верящих во всемирный заговор, и сам к ним отношения не имеет. Также он отметил, что, по выводам его команды, "мировое правительство" обладает только экономическим, но никак не политическим влиянием.