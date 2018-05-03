Ученые выяснили лучший способ запоминать новую информацию

Что помогает человеку запоминать новую информацию? Чтобы ответить на этот вопрос шотландские психологи провели ряд исследований. О результатах свой работы они рассказали в публикации в научном журнале Scientific Reports.

По словам одного из авторов работы, Майкла Крейга, последние исследовани говорят о том, что системы памяти усиливают новые воспоминания, "повторяя" их. Активность мозга, впервые отмеченная во время обучения, автоматически воспроизводится в последующие минуты.

Такие процессы особенно заметны во время сна или спокойного отдыха, когда человек ничем не занят. Ученые предположили, что именно отдых влияет на лучшее усвоение новой информации. Чтобы это доказать, исследователи разработали тест.

Для своего эксперимента ученые пригласили добровольцев в возрасте от 18 до 31 года. Во время испытания участникам показали 60 фотографий, изображающих различные предметы, например, стул, дерево, кот и т. д.

Затем людей разделили на три группы и дали разные задания: одним предложили просто посидеть в тишине, другим — сыграть в игру на поиск отличий в картинках. Третья группа сразу же приступила к итоговому испытанию.

Его цель была определить поддельные и реальные кадры из демонстрирующихся снимков. Волонтеры показали участникам около сотни фотографий, среди которых были "обманки" — картинки, похожие на те, что люди видели в начале, но с другими деталями.

Добровольцам нужно было определить, какое изображение они видят — исходное или измененное.

Итоги эксперимента показали, что участники из первой группы, которым дали отдых между заданиями, справились с экспериментом лучше остальных. Это доказало, что не только сон, но и небольшой отдых помогает мозгу лучше запоминать новую информацию.

Если вам нужно за короткий срок запомнить много новой информации, не пренебрегайте небольшими паузами, чтобы дать вашему мозгу отдохнуть. Десять минут в спокойной обстановке помогут лучше воспринимать новую информацию,