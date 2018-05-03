Будет ли в этом году вручаться Нобелевка по литературе?

Сегодня в Швеции решается вопрос: быть или не быть в этом году нобелевскому лауреату по литературе. Решение о возможном переносе присуждения Нобелевской премии по литературе этого года будет оглашено утром в пятницу, 4 мая.
Если информация, которая просочилась в шведские СМИ, достаточно достоверна, то получается, что академики рассматривают две возможности — либо отменить нынешнее присуждение литературной премии вообще, либо отложить ее присуждение до 2019 года и тогда вручить две премии за один раз.
А причина колебаний академиков кроется сразу в двух скандалах — в сексуальном и в финансовом, в результате чего несколько членов жюри были отправлены в отставку. Среди них — и секретарь Академии Сара Даниус. Так что, на сегодняшний день остаются 11 действующих членов Шведской академии из 18 по уставу.
Скандал связан с французским фотографом Жан-Клодом Арно, мужем члена Академии, шведской поэтессе Катарины Фростенсон, который оказался под следствием после того, как 18 женщин обвинили его в сексуальном насилии и домогательствах. Любопытно, что в заявлениях пострадавших от хищных действий Арно время от времени фигурировали помещения, принадлежащие комитету.
В дополнение Арно руководит культурным фондом, который в прошлом имел финансовые отношения со Шведской академией.
Поначалу комитет не слишком решительно отреагировал на случившееся — в частности, не исключил из своих рядов Катарину Фростенсон. В итоге это привело к волне возмущения, обвинениям в попытке замять случившееся в зоне ответственности Нобелевской премии и уходу как самой Фростенсон, так и руководительницы Шведской академии и секретаря комитета Сары Даниус.
Кроме того, с именем Арно связывают утечку информации о том, кому будет присуждена Нобелевская премия, в течение нескольких последних лет. По информации шведских СМИ, в прошлом Арно перед официальным объявлением вердикта Шведской академии семь раз разглашал знакомым конфиденциальную информацию о присуждении литературного Нобеля, в том числе Светланы Алексиевич (2015 год) и Боба Дилана (2016).
До сих пор Нобелевскую премию по литературе не присуждали семь раз: в 1914, 1918, 1935, 1940-1943 гг.
Напомним: в последние двадцать лет такие авторы, как Курт Воннегут, Стивен Кинг, Валентин Распутин, Станислав Лем, Умберто Эко и длинный ряд других знакомых публике авторов — не получили Нобелевской премии по литературе. Зато лауреатами стали люди, влияние которых в литературе весьма сомнительно, как тот же Боб Дилан, либо присуждались по откровенно политическим мотивам (Алексиевич).
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