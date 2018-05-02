Ученые выяснили, что поможет людям не забывать слова

Старение напрямую связано со снижением некоторых когнитивных способностей, таких, как владение языком. Проведя ряд исследований, ученые нескольких европейских стран пришли к выводу, что регулярные занятия фитнесом способствуют улучшению мозговой деятельности у людей преклонного возраста.

В результатах исследований, которые были опубликованы в журнале Scientific Reports, отмечается, что ученых интересовали ситуации, когда слово "вертится на языке", то есть мы точно знаем его, но по каким-то причинам не можем вспомнить.

Они провели психолингвистический эксперимент среди 28 пожилых и 27 молодых людей. Средний возраст первой группы — 67 лет (мужчины) и 70 лет (женщины). Средний возраст второй — 23 и 22 года соответственно.

Участники должны были называть имена известных людей, в том числе писателей, политиков и актеров. Кроме того, им давали определения 20 сложных и 20 простых слов, которые они должны были назвать. Пожилая группа также прошла тест на велотренажере, определяющий уровень аэробной нагрузки за счет измерения количество кислорода, затраченного на упражнение.

Выяснилось, что физические нагрузки напрямую влияют на способность пожилых людей вспоминать слова. Возраст человека и количество слов, которые он знает, был связан с тем, как часто участники эксперимента попадали в ситуацию, когда слово "вертится на языке".

"Чем лучше форма у пожилых людей, тем лучше их языковые навыки. Но даже в этом случае у пожилых людей в среднем больше моментов, когда они не могут вспомнить какое-то слово, чем у молодых", — отмечает Кэтрин Сегэрт, одна из авторов исследования, преподающая в школе психологии Университета Бирмингема.

Она подчеркивает, что у некоторых пожилых людей подобные моменты ассоциируются с потерей памяти, но на самом деле эти явления не связаны.

"Такие ситуации возникают, когда значение слова есть где-то в нашей памяти, но его звуковая форма временно недоступна, — объясняет Сегэрт. — Так что моменты, когда вы не можете вспомнить какое-то слово, — это вопрос функционирования языка".