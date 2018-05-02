Архивы ЦРУ подтверждают: Вашингтон финансировал ОУН после Второй мировой

Почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов, среди которых есть и материалы о "холодной войне", опубликованы на днях Центральным разведывательным управлением США. Ранее они были доступны только на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве в Мэриленде.

Из документов можно узнать немало интересного. К примеру, несмотря на то Организацию украинских националистов (ОУН) спецслужбы США называли террористической, это не мешало им оказывать ей помощь с началом холодной войны. При этом в списках террористических организаций США не значатся еще некоторые организации, являющиеся идейными последователями ОУН, в том числе и Украинская повстанческая армия (УПА), которая в России признана экстремистской.

В числе опубликованных документов есть справка от 4 февраля 1948 года о лидере ОУН Степане Бандере, который фигурирует там как Stefan Bandera. В документе говорится: "Он был членом террористической организации ОУН и был связан с убийством (Бронислава) Перацкого, министра внутренних дел Польши".

Перацкий был убит в Варшаве активистом ОУН в 1934 году, после чего польские власти арестовали почти всех лидеров организации, включая Бандеру, и приговорили их к смертной казни. Однако приговор не был приведен в исполнение.

Затем в справке описываются основные события из биографии Бандеры в период Второй мировой войны и упоминается, что ОУН была преобразована в УПА, чтобы "сражаться против немецких и советских войск".

После войны Бандера сформировал Украинский совет национального освобождения, а также Антибольшевистский блок наций. На момент составления справки "бандеровцы" продолжали действовать в регионах с советских влиянием, а часть их последователей перебралась в Аргентину, отмечается в документе.

Среди опубликованных документов есть и те, которые прямо указывают на финансирование спецслужбами США представителей ОУН после Второй мировой войны для противодействия СССР. При этом остаются секретными данными о банках, через которые шло финансирование и переводимые суммы. Из тексте все они удалены.

Отдельно отмечается, что издаваемый на деньги ЦРУ ежемесячный журнал "Сучасність" ("Современность") "приобрел статус наиболее читаемого и влиятельного журнала на украинском языке за пределами Советского Союза". Кроме того, копии журнала нелегально переправлялись на территорию Украины. Публикации в журнале "имели отклик внутри украинских диаспор и внутри советского украинского интеллектуального сообщества".

Рассекреченные документы из "украинского портфеля" относятся к периоду с конца 1940-х и до начала 1990-х. Хотя большинство из них особого интереса не представляют и даже не совсем понятно, почему они были закрыты грифом "секретно", но есть и весьма примечательные материалы. Например, оперативная справка ЦРУ, в которой рассказывается о двух террористических атаках на объекты гражданской инфраструктуры на Западной Украине.

Парад УПА в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка. 1941 год © Фото : Public domain

"В декабре 1946 года диверсанты из Украинской повстанческой армии (УПА) взорвали электростанцию во Львове. Город получает электричество из Тернополя. В МВД заявляют о серьезной угрозе террора во Львове и пригородах. Двумя днями ранее была взорвана Корсунь-Шевченковская ГЭС. Акция проведена бойцами УПА. Взрыв и последующее наводнение привели к затоплению целого региона. Имеются многочисленные жертвы среди населения", говорится в донесении.

Некоторые из раскрытых документов касаются знаменитой операции "Аэродинамик", организованной ЦРУ вместе со спецслужбами Великобритании, Италии и Западной Германии в 1948 году.

Сотрудничество американской разведки с ОУН стартует в 1946 году. Первоначально операция называлась CARTEL, чуть позже название сменили на AERODYNAMIC (название "Аэродинамик" использовалось наиболее широко), еще позже на QRDYNAMIC, затем на PDDYNAMIC, а потом — на QRPLUMB.

Главным контактным лицом тогда был выбран руководитель службы безопасности ОУН Микола Лебедь. Эта операция изначально планировалась "в целях сопротивления и разведки" на территории Украинской ССР, однако после ее фактического провала в результате действий советских спецслужб в 1954 году была переориентирована на идеологическую борьбу с СССР через программу с названием "Пролог".

Окончательно операция была закрыта лишь в 1990 году. Позднее ей были посвящены несколько исследований, проведенных на основе рассекреченных документов правительства США в 1990–2000-е годы.