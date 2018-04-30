Ложь без правды Григория Родченкова

Имя бывшего главы РУСАДО и информатор WADA Григория Родченкова снова в центре внимания после его последних вынужденных признаний, когда он не смог подтвердить на слушаниях CAS часть своих заявлений о допинге в России.

Поведение Родченкова на недавнем заседании Спортивного арбитражного суда удивило многих. Могло даже показаться, что он вообще отказывается от обвинений в адрес российских спортсменов. Тем более что следом и за ним от обвинений, по сути, отказался и профессор Ричард Макларен, автор доклада о "российской системе допинга".

Казалось бы — все, в деле о допинге наступает ясность и правда восторжествовала. Но можно ли верить сегодня Родченкову? Неизвестно ведь, что этот человек заявит в следующий раз. Но сейчас Родченков заявляет о том, что лично не видел, чтобы наши спортсмены принимали запрещенные вещества. Да и вообще, по его словам, он мало что знает об этом, только когда-то видел какой-то список спортсменов, которым якобы прописан какой-то стероидный коктейль. Не наблюдал он и за незаконным вскрытием контейнеров с пробами на допинг и так далее.

А что теперь делать десяткам российских спортсменов, которых оболгали и выставили в роли злодеев на весь мир? Ведь они пострадали из-за человека, который побывал в психиатрической клинике и профессора, который принял литературные упражнения первого за доказательства, коими они не являлись. Причем Макларен честно об этом сказал во время сеанса видеосвязи с представителями CAS.

По словам канадца, Родченков был "свидетелем, заслуживающим доверия", так как находился под программой защиты свидетелей. То есть по мнению человека, от заключений которого зависела судьба российских олимпийцев, ему было достаточно того, что Родченков был под программой защиты свидетелей, чтобы верить ему на слово во всем.

Но, возможно, в силу возраста, затем Макларен начинает путаться: он заявляет, что не стал использовать в расследовании дневники россиянина, а после того как в CAS указали, что ссылка на дневники Родченкова есть в первой части доклада Макларена, канадец просто не смог объяснить как это произошло. Также профессор не ответил, почему он использовал дневники, подлинность которых не была проверена.

По сути, на глазах у всего мира, та база, на которой строились обвинения против России, рухнула, превратившись в пыль, а обвинения в участии в схеме по подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи не подкреплены никакими доказательствами, включая записи в дневнике Родченкова, которым нет веры.

Самое правильное решение в данной ситуации — опротестование результатов Олимпийских игр и многомиллионные иски к МОК и WADA. Несколько лет мы были свидетелями этой травли, которая уничтожала российский спорт (и продолжает это делать), не имея возможности и шансов на оправдание, так как голос России тонул в пучине обвинительных криков из Канады, США и Швейцарии.

Что же до самого Родченкова, то вся эта история, конечно, сказалась и на его судьбе. В США Григорию Родченкову живётся не просто. Ему приходится менять внешность и скрываться. Вполне возможно, что он обвиняет кураторов российского спорта, находясь под чьим-то давлением. А может быть, в нём говорят старые обиды. Ситуация не ясна до сих пор.

Одним из главных документов в в развернувшейся череде судов стали личные дневники Родченкова. В них он фиксировал всё, что происходило в кулуарах. Однако есть подозрения, что писал он всё именно с прицелом на дальнейшие разбирательства. Результатом его признаний стали личные трагедии спортсменов, которых лишали медалей самых престижных соревнований.