Ледокол "Илья Муромец" на испытаниях впервые провел во льдах подводную лодку

Северный флот давно ждал этот ледокол. В ноябре прошлого года на построенном в Петербурге "Илье Муромце" подняли Андреевский флаг — корабль официально зачислен в состав ВМФ. С тех пор начались его ледовые испытания.

Сначала он проводил работы в районе Карских ворот, а потом перешел в горло Белого моря. Здесь он принял на сопровождение стратегический крейсер "Юрий Долгорукий". По словам начальника пресс-службы Северного флот капитан 1 ранга Вадима Серги, вчера "Илья Муромец" впервые провел во льдах атомную субмарину.

Как известно, такие подводные лодки не могут сами, в одиночку, пройти в местах, где толщина льда превышает 40 сантиметров.

Переход подводному крейсеру обеспечивали также ледокол "Руслан", приписанный к Беломорской военно-морской базе, и морской буксир. "Илья Муромец" возглавил колонну и прокладывал путь.

Отметим, что "Илья Муромец" — это первый за 45 лет ледокол, который построен исключительно для нужд ВМФ России. Корабль был заложен на "Адмиралтейских верфях" 25 апреля 2015 года, спущен на воду летом прошлого года.

Напомним, в марте этого года в ходе учений ICEX-2018, одной из целью которых была подготовка к "противостоянию с Россией", подлодка Hartford ВМС США застряла в арктических льдах. По данным CNN, в это районе выполняли определенные маневры две американские субмарины — Hartford и Connecticut. По легенде он должны были всплыть и нанести удары по условному противнику.

Судя по фото пресс-службы ВМФ США, суперсовременную подлодку пришлось выкорчевывать изо льдов по старинке — ломиком. При этом толщина льда в этом месте, как видно на тех же фотографиях, была не больше 40 сантиметров.