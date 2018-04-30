Суд отказал павиану Наруто в авторском праве на сделанные им селфи

Решение Апелляционного суда девятого округа США поставило окончательную точку в многолетней тяжбе за авторские права на селфи, которое сделал семь лет назад хохлатый павиан.

А началась вся эта история летом 2011 года во время поездки в Индонезию фотограф Дэвид Слейтер забыл в лесу свой фотоаппарат. Камера привлекла внимание, но не человека, а Наруто — хохлатого павиана. Исследуя неизвестный предмет, животное несколько раз случайно нажало на затвор, сделав несколько селфи.

Самые качественные снимки Слетер отобрал, лицензировал и опубликовал с подписью "селфи обезьяны". Конечно, фотографии сразу стали вирусными и очень популярными в сети.



Спустя три года впервые возник вопрос об авторских правах, когда фотографии выложили на различных стоках и на Викискладе — главном мировом хранилище свободного мультимедиаконтента.

Слейтер потребовал от алминистрации ресурсы удалить сельфи, утверждая, что автором снимков является он сам, при этом упоминал об упущенной выгоде в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

Неожиданно позицию представителей "Вики" поддержало Бюро по авторскому праву в США, отказавшееся регистрировать произведения, созданные природой, животными или растениями.

Судебная тяжба с участием Слейтера началась в 2015 году. Представители организации РЕТА (Люди за этичное обращение с животными) подали в суд в Сан-Франциско иск от имени павиана с требованием признать обезьяну законным владельцем селфи.

Зоозащитники настаивали, что Наруто и другие павианы из заповедника находятся на грани исчезновения и должны получать отчисления за использование фотографий. PETA также предлагала свои услуги по администрированию денежных средств. В 2016 году судья Уильям Уоррик отклонил иск, отметив, что обезьяны не являются субъектами авторского права.



В 2017 году PETA подала апелляционную жалобу, однако затем изъявила желание отозвать свой иск — фотограф во внесудебном порядке согласился отчислять 25% заработанных на знаменитых селфи средств в пользу благотворительных организаций, занимающихся защитой хохлатых павианов в Индонезии.



В минувший понедельник Апелляционный суд девятого округа США отказал в отзыве иска и полностью поддержал нижестоящую инстанцию. Коллегия, в частности, отметила, что на судебную тяжбу потрачены значительные ресурсы, а судебное решение создает полезный прецедент для развивающейся области авторского права. По заключению апелляции, обезьяны, как и все животные, не могут являться субъектами авторского права.

К слову, у Наруто уже появился конкурент из Австралии. Тюлень попытался отобрать камеру у дайвера. Итогом стали забавные фото. Правда, счет за них он пока не выставил.