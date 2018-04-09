Почему на концертах слушателей так "зомбирует" музыка?

Каждый меломан знает, что впечатления от "живого" концерта — это нечто особенное, чего никак не могут передать даже самые лучшие наушники и колонки. Почему на "живых" концертах так заводит музыка "заводит" слушателей?

Ответ на этот вопрос знает наш мозг: оказывается, ритмические колебания мозговой активности у посетителей концерта синхронизируются, стимулируя позитивные переживания. ОБ этом на на ежегодной встрече Общества когнитивных нейронаук (Cognitive Neuroscience Society), прошедшей недавно в американском Бостоне, рассказала Джессика Гран (Jessica Grahn) из Университета Западного Онтарио и ее коллеги.

Ритмические групповые колебания активности нейронов в разных отделах мозга ученые измерили при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ). Как оказалось, их частота, амплитуда и форма меняются от стабильных альфа-волн в спокойном бодрствующем состоянии до быстрых бета- и гамма-волн при интенсивной работе мозга, долгих тета- и дельта-волн — в период восстановления и сна. Их нарушения могут быть связаны с такими состояниями, как болезнь Паркинсона и дислексия.

В ходе своих экспериментов исследователи использовали электроды ЭЭГ для наблюдения за мозговыми волнами у добровольцев, разделенных на группы по 20 человек. Все они слушали одну и ту же песню, специально написанную для этого опыта, с сильно выраженной ритмической основой. Но одни подопытные услышали ее в "живом" исполнении перед большой аудиторией, вторые — в записи на экране телевизора, третьи же смотрели видео выступления перед немногочисленной группой зрителей.

И действительно: у участников первой группы отмечалась намного более высокая синхронизация мозговых волн как друг с другом, так и с ритмом самой музыки. Более того, заполненные после исполнения опросники показали, что люди именно из этой группы переживали опыт как более позитивный, чем те, которые смотрели исполнение в записи.

Ученые считают этот эффект еще одним напоминанием о высокой социальной природе нашего вида. Сегодня большинство из нас привыкли выступать лишь в роли слушателя, но некогда музыка и танец были частью культовых ритуалов и соответствующих групповых действий, ведущих к созданию тесных социальных связей. Такое поведение вознаграждается мозгом — и мы до сих пор переживаем на концертах "нечто особенное".