Российская система обнаружения субмарин сократилась до размеров контейнера

Невероятно компактную систему поиска подводных лодок противника разработали для Военно-морского флота России. Все оборудование, при помощи которого обрабатывается информация вместе с рабочим место для операторов разместили в автономном модуле не больше обычного морского контейнера.

Теперь такая компактная гидроакустическая станция может поместиться на любом корабле или судне обеспечения. А это уже расширит оперативные возможности военных моряков — в частности, позволит при необходимости быстро нарастить противолодочные силы, считают эксперты.

В настоящее время "контейнерная" ГАС "Минотавр-ИСПН-М.2" проходит испытанияю Работы планируется завершить в ближайшее время, сообщили в в Главкомате ВМФ. Станция предназначена для установки на модульные патрульные корабли проекта 22160, а также на корабли вспомогательного флота и мобилизованные гражданские суда в угрожаемый период.



Принцип работы ГАС с буксируемой антенной прост. С движущегося корабля-носителя в море опускается трал-антенна с гидрофонами. С ее помощью система собирает информацию о подводной обстановке. Компьютеры поста управления обрабатывают полученные данные и выдают операторам картину подводной обстановки. Параметры "Минотавра" засекречены, но ГАС предыдущего поколения могли обнаружить субмарину на расстоянии до 15 км от корабля-носителя.



Новые ГАС будут устанавливаться прежде всего на модульные корветы проекта 22160. Это небольшие корабли водоизмещением около 2 тыс. т, предназначенные для патрулирования прибрежной зоны. В зависимости от решаемых задач на них может монтироваться либо ударное вооружение вплоть до ракет "Калибр", либо противолодочные и противоминные комплексы.



В российском ВМФ сейчас активно внедряется концепция модульности, которая позволяет расширить функционал боевых кораблей и при этом снизить издержки, пояснил "Известиям" директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин. По словам эксперта, на Зеленодольском заводе уже строится целая серия модульных кораблей, которые должны вступить в строй в начале 2020-х годов, параллельно для них разрабатывают "контейнерные" системы вооружения.



— Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период (непосредственно перед началом военных действий) быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет "перенастройки" модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов, — отметил эксперт. — У "контейнерной" системы может быть и еще одно интересное применение. Речь идет о скрытном сборе информации о подводной обстановке в различных районах Мирового океана. Ведь новую ГАС можно при желании спрятать на обычном контейнеровозе.



В условиях широкомасштабного конфликта именно многоцелевые субмарины являются главным противником для прибрежных сил флота. Наличие большого количества противолодочных кораблей дает возможность вытеснить врага из ближней морской зоны и обеспечить защиту побережья. На Северном Ледовитом и Тихом океанах противолодочные силы также необходимы ВМФ для того, чтобы прикрыть развертывание отечественных носителей ядерного оружия.