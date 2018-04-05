Facebook вынужден признаться: мы читаем личные сообщения пользователей

В очередной раз администрация соцсети призналась в том, что копается в личных сообщениях пользователей Facebook. Действительно, мессенджер сканируется, и делается это для блага самих же пользователей, видимо.

Проверка настроена на выявление "оскорбительного контента", при этом используются те же инструменты, что и в публичных постах. Об этом Bloomberg сообщила представитель Facebook Messenger.

"Например, в мессенджере, когда вы отправляете фотографию, наши автоматические системы сканируют ее, используя систему сравнения фотографий, чтобы определить, присутствуют ли там изображения эксплуатации детей", — цитирует ее слова агентство. Компания разработала эти инструменты, чтобы быстро пресекать оскорбительное поведение на платформе. Также Facebook Messenger сканирует ссылки, которые пересылают пользователи для проверки их на вирусы.



Однако проверяются не только фотографии. Как отмечает Bloomberg, Facebook сканирует также и тексты сообщений. По словам представительницы компании, "весь контент должен соответствовать стандартам сообщества". При этом в Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.



Ранее руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью изданию Vox рассказал, что однажды Facebook Messenger зафиксировал распространение "сенсационных сообщений" в Мьянме, связанных с этническими чистками, которые были направлены на разжигание насилия с обеих сторон. По словам Цукерберга, ясно, что в таких случаях соцсеть используют для "разжигания насилия в реальности". Такие сообщения были выявлены и заблокированы.

Напомним, в последнее время Facebook постоянно упоминается в публикациях мировой прессы. Совсем недавно внутренний меморандум, разосланный сотрудникам, как теперь известно, топ-менеджером Эндрю Босуорту, был опубликован изданием BuzzFeed.

Документ оказался очень любопытным. Согласно ему, в "неустанном стремлении к росту" признаются пригодными любые средства. Понятное дело, что этот так называемый "меморандум" был создан исключительно "для внутреннего пользования" и не предназначался для ушей и глаз общественности.

Так, по мнению Босуорта, для увеличения аудитории социальной сети сотрудникам Facebook можно было применять "все сомнительные практики импорта контактов", а также продолжать пользоваться "хитрым языком, который помогает людям оставаться легко находимыми их друзьями".

"Итак, мы объединяем всё больше людей. Это может иметь и негативную сторону. Возможно, кто-то лишится жизни из-за травли. Возможно, кто-то погибнет в теракте, организованном с помощью наших инструментов. И всё же мы связываем людей", — говорится в меморандуме.

Этот новый скандал может еще больше испортить репутацию компании, которая продолжает оправдываться за утечку личных данных 50 миллионов пользователей, которые попали в руки британской фирмы по анализу данных Cambridge Analytica.

Считается, что эта компания помогала избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Cambridge Analytica удалось собрать данные при помощи викторины в соцсети "Это ваша цифровая жизнь" — тесты могут собирать информацию о профиле пользователя из-за лакун в системе безопасности.