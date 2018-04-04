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    • Опубликована
    • сегодня в 13:46

Ученые опять нашли звезду, которая может уничтожить Землю

Глизе 710 — так называется космический объект который, как утверждают некоторые астрономы, может уничтожить нашу планету. Название эта звезда получила благодаря немецкому ученому, "отцу" звездного каталога Вильгельму Глизе. В средствах массовой информации газовый шар уже начали газывать звездой-убийцей. О

Относится Глизе 710 к разряду оранжевых карликов одиночного вида. От всех иных светил, которые тоже относятся к данному типу, она отличается невероятно большой скоростью своего движения. Сейчас Землю с этой звездой разделяет 64 световых года.

Если верить последним данным исследователей, самое малое расстояние, на которое звезда-убийца приблизится к нашей планете — один световой год, что в четыре раза меньше расстояния от нас до ближайшего газового шара подобного типа. К слову, стопроцентной гарантии такие расчеты всё-таки не дают.

В ходе последних исследований специалисты принялись считать, что Глизе 710 приблизится к Земле на еще более опасное расстояние, чем предполагалось прежде. Не исключается, что жители Земли даже смогут узреть эту звезду. По размерам, объект приравнивается к Венере.

Стоит отметить, что увидеть Глизе 710 собственными глазами — просто невероятное событие, которое происходит лишь раз в 600 миллионов лет. При этом столкновение с ней может стать причиной возникновения обильных дождей из метеоритов, а также множественных столкновений с кометами.

По словам специалистов, долгое время занимавшихся именно этим вопросом, волноваться из-за возможного столкновения нашей планеты с Глизе 710 просто бессмысленно, так как подобный контакт с неимоверно опасной звездой тоже далеко нечастое событие, и произойти оно может только через 1б5 миллионов лет, либо через несколько десятков тысяч поколений.

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