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    • Опубликована
    • сегодня в 16:46

Взвод американских солдат бежал от агрессивного гуся

Камера, установленная над одной из казарм военной части, расположенной в окрестностях города Форт Силл (штат Оклахома) запечатлела забавную ситуацию: американским солдатам пришлось спасаться бегством от нападавшего на них злющего гуся.

Как рассказал автор ролика, в этой военной части живут два гуся — Стив и Бренда. Здесь они обустроили себе вполне комфортное и уютное гнездо которое одна из птиц и пыталась, судя по всему защитить от проходивших вблизи военных.

Парень, на которого налетел с шипением гусь, совершенно не ожидал нападения и постарадся быстрее ретироваться. Остальные солдаты быстро последовали его примеру.

После этого гордый собой гусь продолжил прогулку по территории части. Пользователи Сети в комментариях отметили, что американские "крепкие парни" струсили при виде гуся.

Солдаты относятся к птицам как к домашним питомцам, однако, судя по видео, птицы не всем из военнослужащих отвечают взаимностью.

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