Следы самого большого динозавра обнаружились в Шотландии

Шотландские и китайские палеонтологи сделали потрясающее открытие: в одной из лагун на острове Скай они нашли десятки следов огромных динозавров юрского периода. Эти гиганты называются зауроподы — четвероногие растительные динозавры из отряда ящеротазовых, жили они на Земле почти 170 миллионов лет назад. Их считают самыми крупными животными, которые когда-либо населяли нашу планету. Их вес мог превышать 10 тонн, а длина — более 15 метров.

Исследователи сделали фотографии следов с помощью дронов, чтобы составить карту их расположения. Всего ученые насчитали около 50 следов, часть из которых образовывала две дорожки.

Как сообщили изданию Telegraph геологи из Университета Эдинбурга, находка относится к среднеюрскому периоду. Во всем мире до сих пор было обнаружено совсем немного окаменелостей этого периода, поэтому следы представляют исключительную ценность для исследователей: они позволяют сделать предположения о территории распространения и условиях жизни динозавров на территории современной Шотландии.



Сообщается также, что рядом со следами травоядных зауроподов были найдены следы тероподов — хищных рептилий, которые считаются близкими родственниками тираннозавров.

Ученые отметили, что на острове Скай такая находка вторая. Она чрезвычайно важна, так как во всем мире пока что найдено лишь несколько мест, богатых ископаемыми середины юрского периода — осадочные породы тех лет редко оказываются на поверхности.