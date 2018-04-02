На ракетоносцах Ту-160 и и Ту-95МС появятся ракеты Х-101

Новыми ракетами Х-101 будут оснащены в соответствии с графиком все стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава минобороны Сергей Шойгу.

"Вначале поговорим, как решаются задачи развития парка самолётов Ту-160 и Ту-95МС. Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев на заводах выполняются их ремонт и модернизация. В соответствии с графиками, самолёты оснащаются новыми ракетами Х-101", — сказал Шойгу.

Главным вопросом селекторного совещания, отметил министр, станет то, как ПАО "Туполев" справляется со всеми этими задачами.

В конце марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что планируется переоснастить все стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии для обеспечения работоспособности и боеготовности самолетов.

Между прочим, по мнению обозревателя журнала журнала The National Interest Дэйва Маджумдара, выбранные Россией способ развития стратегической авиации — очень разумен и доступен. Ставка на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2 была совершенно правильной.

По мнению эксперта, новые самолеты будут оснащены усовершенствованными двигателями НК-32, которые позволят увеличить максимальную дальность полета на тысячу километров. Также будет полностью обновлено все бортовое и радиоэлектронное оборудование Ту-160М2. Кроме того, на вооружение поступят новые ракеты большой дальности. Э

та часть программы обновления стратегической авиации особенно важна, учитывая, что "Белый лебедь" — это прежде всего самолет-носитель крылатых ракет, отмечает автор статьи.

"В отличие от американских бомбардировщиков B-2 "Спирит" или B-21 "Райдер", российские военные самолеты рассчитаны на поражение цели внутри плотно закрытого (средствами ПВО. — Прим. ред.) воздушного пространства ракетами большой дальности. Поэтому Ту-160М2 и получат крылатые ракеты нового поколения", — подчеркивает обозреватель издания.

По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.

"В итоге Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (разработки ведутся с 2009 года. — Прим. ред.), однако Ту-160М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно", — заключает Маджумдар.

Ту-160 — самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В 2017 году новый самолет передали на летно-испытательную станцию. В Минобороны заявляют, что модернизация позволит увеличить эффективность бомбардировщика на 60%.