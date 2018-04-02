У православных началась Страстная неделя

В понедельник, 2 апреля, православные верующие вступают Страстную седмицу (неделю) — время наиболее строгого поста перед Пасхой, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни и страдания Иисуса Христа — Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. По другой интерпретации, представляет собой самостоятельную часть литургического года, следующую за Великим постом, но не являющуюся его частью.

Страстная неделя называется также Белой или Чистой. Связано это с тем, что в этот период христианам необходимо заботиться о своем внутреннем духовном мире, очищении души и тела. В такие дни Православная Церковь не празднует дни своих Святых, не поминает умерших и не проводит таких таинств, как венчание, крещение.

На наступающей Страстной неделе первоиерарх Русской церкви, по традиции, будет совершать богослужения ежедневно. В этом году на эти дни также выпадает один из 12-ти главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).

В понедельник вспоминается история смоковницы, на которой Иисус не обнаружил плодов и иссушил ее. Это бесплодное дерево символизирует души, которые не приносят в Царстве Божьем духовные плоды. В церквях вспоминают также и библейского Иосифа — сына Иакова, которого братья продали в рабство.

Подобно Иосифу в новозаветное время, иудеи, возненавидев Христа, предали Его крестной смерти. Книга "Бытие" сообщает о том, что Иосиф был выведен из темницы и поставлен над Египтом. Также и Христос, выйдя из гробницы воскресшим, стал Царем Мира.

Во вторник христиане воспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников, размышляют о наступлении Страшного Суда, воскресении мертвых. В Церкви рассказывают притчу о десяти девах и призывают прихожан бодрствовать. Православным напоминается, что Небесный жених забирает мудрых дев, позаботившихся о масле для своих светильников.

Среда Страстной Седмицы является днем, в который Христа предали страданиям. Верующими сравниваются раскаявшаяся грешница Мария из Магдалы и Иуда Искариот, который, выбрав гибель Духа, предал своего Учителя и Господа. Этот день знаменателен проведением Литургии Преждеосвященных даров, прекращением великих поклонов.

В день Великого Четверга, называемого также "Четверток", Церковью вспоминаются следующие события: Тайная вечеря. Омытие Господом ног своих учеников. Молитва в саду Гефсимании. Народные традиции именуют этот день "Чистым Четвергом". Соответственно, верующие люди в это время стремятся как к духовному, так и к телесному очищению.

Свечи, зажженные в церкви и внесенные в родной дом, по преданию приносят счастье. Раньше освященными свечами на дверных косяках выжигался крест с целью предохранения своего дома.

В этот день красятся яйца, а также идет подготовка к пасхальному праздничному столу, уборка и стирка.

Страстная неделя в день Великой Пятницы — это самое скорбное время траура. Богослужения посвящаются распятию на кресте и смерти Христа.

В Великую Субботу следует готовиться к наступлению Воскресения Христа. По прошествии утреннего богослужения во всех храмах освящаются пасхи, яйца, пасхальные куличи. Священники облачаются в светлые одежды и проводят литургию. Верующие стараются попасть на вечернюю службу для встречи праздника Пасхи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в первый день Страстной недели совершит литургию в Малом соборе Донского монастыря столицы, богослужение начнется в 9.30, сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

"Второго апреля также исполняется девять дней со дня трагедии в Кемерово. По благословению святейшего патриарха, в этот день во всех храмах Русской православной церкви после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития по погибшим", — сказал представитель пресс-службы Патриархата.