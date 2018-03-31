Стратегия Facebook - главное рост, за ценой не постоим

18 июня 2016 Марк Цукерберг через своих самых надежных помощников распространил "доктрину" руководства Facebook, в соответствии с которой в "неустанном стремлении к росту" признаются пригодными любые средства. Понятное дело, что документ этот был создан исключительно "для внутреннего пользовани" и не предназначался для ушей и глаз общественности.

Спустя почти два года этот документ — внутренний меморандум, разосланный сотрудникам, как теперь известно, топ-менеджером Эндрю Босуорту, был опубликован изданием BuzzFeed. Компания на публикацию уже отреагировала, причем с видимой неловкостью.

"Мы соединяем людей. Точка. Вот почему вся работа, которую мы делаем для роста компании, оправданна", — заявлял в письме Босуорт, отмечая, что этот труд "позволяет обеспечить общение".

Так, по мнению Босуорта, для увеличения аудитории социальной сети сотрудникам Facebook можно было применять "все сомнительные практики импорта контактов", а также продолжать пользоваться "хитрым языком, который помогает людям оставаться легко находимыми их друзьями".

"Вероятно, однажды мы даже будем делать эту работу в Китае", — писал он, подчеркивая, что рост аудитории соцсети должен быть обеспечен любой ценой. "Уродливая правда состоит в том, что мы настолько глубоко верим в соединение людей, что все, позволяющее нам чаще связывать людей, — это "де-факто" хорошо", — заявлял тогда Босуорт.

"Итак, мы объединяем всё больше людей. Это может иметь и негативную сторону. Возможно, кто-то лишится жизни из-за травли. Возможно, кто-то погибнет в теракте, организованном с помощью наших инструментов. И всё же мы связываем людей", — говорится в меморандуме.

После того, как документ 30 марта был предан огласке и Босуорт, как автом, и Марк Цукерберг, как основатель компании, на публикацию довольно быстро отреагировали. По их слова, на самом деле "не придерживаются подобного мнения". Босуорт — соавтор новостного механизма соцсети, он занимает высокие должности в компании с 2006 года, а сейчас разрабатывает инструменты виртуальной реальности для Facebook.

Тем не менее, этот новый скандал может еще больше испортить репутацию компании, которая продолжает оправдываться за утечку личных данных миллионов пользователей.

"Споры на такие сложные темы — важная часть нашего рабочего процесса, и для дальнейшего нашего развития нам нужно обсуждать даже столь плохие идеи", — добавил он.

Марк Цукерберг в своём заявлении назвал Босуорта талантливым провокатором. "С этим постом большинство людей в Facebook, включая меня, категорически не согласились. Мы никогда не считали, что цель оправдывает средства", — отметил миллиардер.

Напомним, недавно соцсеть в очередной раз оказалась в центре одного из крупнейших скандалов в своей истории: стало известно о том, что личная информация 50 миллионов человек попадала в руки британской фирмы по анализу данных Cambridge Analytica.

Считается, что эта компания помогала избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Cambridge Analytica удалось собрать данные при помощи викторины в соцсети "Это ваша цифровая жизнь" — тесты могут собирать информацию о профиле пользователя из-за лакун в системе безопасности.

Цукерберг уже признал, что его соцсеть допустила ошибки в работе с Cambridge Analytica. В своем официальном заявлении компания утверждает, что была не в курсе сбора информации и возмущена тем, как ее обманули в использовании данных, находящихся в ее соцсети.

Между тем, деятельность Facebook в настоящее время расследуется в США и в Великобритании. В Вашингтоне этим вопросом занимается Федеральная комиссия по торговле, которая проверяет деятельность Facebook на соответствие указу 2011 года, согласно которому она должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности.

В то же время, глава британской комиссии по вопросам информации обратится в суд с просьбой выдать ордер на обыск офисов лондонской фирмы Cambridge Analytica, предоставляющей политические консалтинговые услуги.

Компанию обвиняют в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.