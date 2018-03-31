1 апреля на Землю упадет китайская орбитальная станция. И это - не шутка

Согласно прогнозу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), уже завтра, 1 апреля, китайская станция Tiangong-1 ("Небесный дворец") упадет на Землю. Ориентировочное время — 00.52 по Гринвичу или плюс-минус 14 часов.

Назвать более точное время приземления объека невозможно, посколько невозможно точно смоделировать сопротивление атмосферы. Если бы китайский космический аппарат управлялся, погрешность можно было бы скорректировать кратковременным включением тормозных двигателей. Но "Небесный дворец" не отвечает на сигналы с Земли с 2016 года.

Это событие примечательно сразу несколькими факторами. Прежде всего — Это очень крупный объект — его масса около 8,5 тонн. Полностью сгореть в атмосфере он не сможет. По оценкам экспертов до поверхности Земли долетит 10-40% от общей массы, а это от 900 кг до 3,5 тонн!

Кроме того, падение этого объекта не управляемое, а значит заранее неизвестно, куда он направится.

Космическую станцию Tiangong-1 должны были утилизировать в 2013 году, но Китай решил продлить срок ее службы на пару лет. А в 2016 году Китайское космическое агентство объявило, что потеряло контакт и контроль над космической станцией. И с тех пор его орбита медленно снижалась, а это означает, что в конечном итоге произойдет неконтролируемое падение на Землю.



Угроза падения несгоревших остатков существует для областей, лежащих между 43 градусами северной и южной широты. Помимо океанов, сюда попадает большая часть территории Южной Америки, Африка, США, Океания, Ближний Восток и Азия. Территория России лежит вне "зоны риска". 29 марта астрономы объявили, что скорость падения станции увеличилась.

Вероятность того, что китайская космическая станция упадет на территорию России очень мала. Но стоит отметить, что маленькие осколки могут существенно отклоняться от траектории. Их падение может быть за рамками обозначенной зоны.



Tiangong-1 — первая китайская орбитальная станция, созданная по образцу советских станций первого поколения "Салют" и "Алмаз". Она предназначена для отработки пилотируемых и управляемых стыковок и была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. За пять лет службы "Небесный дворец" принял автоматический грузовой корабль и два пилотируемых.