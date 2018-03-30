Минобороны показало, как запускается "Сармат"

На космодроме "Плесецк" прошли вторые испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса РС-28 "Сармат". 23-секундную видеозапись испытаний, который были признаны успешными, опубликовало Министерство обороны России.

Первый раз запуск проводился в декабре прошлого года.

Во время испытаний были подтверждены характеристики ракетного комплекса во время предстартовой подготовки, а также на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, специалисты оценили схемно-конструктивные и технические решения, которые были использованы при его разработке.

Ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 "Сармат" относится к пятому поколению. Интересно, что по классификации НАТО ему присвоено название Satan-2.

Стартовая масса "Сармата", испытанного на "Плесецке" составляет более 200 тонн, а забрасываемый вес — до 10 тонн. Количество боевых блоков — более 10, а мощность заряда — 800 килотонн.

Максимальная дальность ракеты определяется как глобальная. Она может поражать цели не только через Северный, но и через Южный полюс.

В серийное производство "Сармат" поступит в 2020 году, а уже в 2021 году первый полк с новой ракетой появится в Ужурской дивизии.

Со временем "Сармат" должен заменить ракеты "Воевода".

Надо сказать, что о "Сармате" в настоящее время известно очень мало. Именно этому классу носителей ядерного оружия предстоит, по всей видимости, при взаимодействии с системами мобильного, морского и авиационного базирования выполнять роль главного щита страны.