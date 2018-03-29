СМИ поймали главу ВТБ Костина на "госизмене с Украиной"?

Новости российского банковского сектора в очередной раз удивляют. На этот раз речь идет о ВТБ, одном из крупнейших государственных банков и его главе Андрее Костине. В частности, по данным Lifenews оказалось, что этот банк вкладывает в свою дочернюю структуру на Украине более двух с половиной миллиардов гривен, или 200 миллионов долларов.

Это не первая «докапитализация» украинской дочерней структуры ВТБ, предыдущая, практически на аналогичную сумму была проделана в прошлом, 2017 году. И все это под рассказы президента ВТБ, Андрея Костина о том, что «Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве... Мы сейчас очень жёстко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками».

Но слова словами, а дела - вот они, в реальных цифрах и фактах. Самое парадоксальное, что ВТБ вкачивает эти огромные суммы, фактически, в финансовую систему Украины, без всяких гарантий возврата денег. А точнее, наоборот, под «гарантии невозврата». Дело в том, что в марте прошлого года Украина ввела пакет санкций в отношении банковских дочерних структур, которые выводят капиталы в «материнские» российские структуры. Но вот обратный процесс движения денег: из России на Украину - это всегда пожалуйста, и в любое время.

Украина, тут, надо сказать, действует весьма логично и последовательно. Она хочет получать деньги любыми способами и ото всех. В том числе и от «страны-агрессора», которой там объявлена Россия. Почему бы и нет? Но вот отдавать какие-то деньги в Россию, конечно, не хочет и не будет.

И не стоит сравнивать поведение российских банкиров с американскими или европейскими. Поскольку для Украины Запад - это как раз «союзники и патроны». И здесь механизмы действуют в обе стороны, да при этом еще и с прибылью для пресловутого Запада. А вот что движет нашими финансовыми воротилами - большой вопрос. Но уж точно не патриотизм, да и даже не какая-то элементарная жажда прибыли в краткосрочной перспективе.

Единственная рациональная версия, которая приходит на ум - это желание «играть по обе стороны рынка». То есть дело в максимально долгосрочной перспективе, и надежде на то, что рано или поздно на Украине «всё рассосется», а часть рынка будет удержана. Правда, есть тут ряд нюансов. Во-первых, с каждым годом вероятность того, что «рассосется» неуклонно стремится к нулю.

Во-вторых, стоит вспомнить приключения дочерних структур «Сбербанка» на Украине. Там были погромы, и административное давление, и в итоге Греф одну из «дочек» продал, а вторая - в процессе продажи. То есть, убытков явно больше, а прибыль только в очень туманной перспективе.

Да и выглядит это все весьма непатриотично. Особенно в контексте суммы в 200 миллионов долларов. Поскольку ровно на ту же сумму США оказывают Украине военной помощи в этом году. И то, что эта «помощь» пойдет на обстрелы Новороссии - в общем, ни у кого из экспертов, особых сомнений не вызывает.

Здесь, конечно, можно вспомнить внутрироссийские кейсы похожего вида. К примеру, когда олигарх Потанин спонсировал и ЕР, и КПРФ, и еще с пяток малых партий, надеясь получить таким образом доступ к регулированию законодательства страны. Ну, или аналогичные действия в девяностых Михаила Борисовича Ходорковского. Тот просто места в партийных списках покупал и «не парился». Правда, чем закончилась история этого олигарха, который решил, что он «истинный царь и государь вся Руси», все очень хорошо помнят.

С Костиным же история еще более щекотливая. Поскольку тут речь идет даже не о «взломе» российской системы власти, а об Украине. И опять же, не с целью расширения некоего «суверенного финансового пространства» для российской банковской системы, а о вбухивании денег в весьма враждебное государство, которое являет собой финансовую черную дыру. И денег не из кармана Костина, а денег государственных и денег российских вкладчиков. Которые, есть мнение, в массе своей не в восторге от Украины и нынешней официальной власти этой страны.

Ряд политических аналитиков уже прямым текстом говорят, что действия ВТБ напоминают «прямое национальное предательство». Но в целом, это даже словом «предательство» не назовешь, поскольку даже в таком акте предполагается некая выгода для предающего. Ну, там, вместо Родины - банка варенья и коробка печенья, вместо Христа - тридцать серебряных тетрадрахм (кстати, большие деньги по тем временам). Здесь же российские деньги российский государственный банк вкладывает вообще непонятно ради каких выгод и перспектив. Чтобы быстрее подвергнуться рейдерскому захвату? Чтобы еще жестче были административные меры давления со стороны Киева по отъему этих денег? В общем, это не предательство, а какой-то самозабвенный забег по граблям. И более всего в этой истории жаль российских вкладчиков ВТБ деньги которых уходят на подобные сомнительные проекты.