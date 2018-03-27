Что-то пошло не так: ракета Patriot передумала поражать цель и вернулась обратно

Видео запуска американской противоракеты ПВО-ПРО Patriot PAC-2 попало в соцсети и вызвало шквал насмешек. Ракету запустили из Эр-Рияда, чтобы перехватить ракеты йеменских хуситов. Однако Patriot внезапно повернула "домой" и ударила по своим.

Подробности применения американских систем ПВО-ПРО Patriot PAC-2 вооружёнными силами Саудовской Аравии опубликовал портал The Aviationist. Массированная ракетная атака, осуществлённая ночью хуситами с территории Йемена, заставила Саудовскую Аравию задействовать ракеты, купленных у США.

Саудовские СМИ сообщили о семи сбитых хуситских ракетах, причём три из них были сбиты в районе международного аэропорта Эр-Рияда.

Телеканал "Аль-Арабия" показал сюжет, в котором говорилось, что на жилой дом упали обломки поражённой "Пэтриотом" хуситской ракеты, что стало причиной гибели одного человека и тяжёлых ранений ещё нескольких человек.

Затем The Aviationist сообщает, что в непосредственной близости от жилого массива упала та самая противоракета, которая выпускалась саудовскими военными. Речь идёт о ракете MIM-104C американского производства.



Сообщается, что "сбой" дали как минимум две таких ракеты. Они использовались для перехвата ракет "Буркан-2", выпущенных группировкой хуситов. Видеоролик, на котором демонстрируется неудачный пуск ракеты американского комплекса "Пэтриот", опубликован в Твиттере (микроблог SURA).



В микроблоге были опубликованы кадры, на которых хорошо видно, как ракета набирает высоту в ночном небе, а затем сваливается влево и на огромной скорости буквально врезается в землю.