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    • Опубликована
    • 25.03.2018 в 17:18

Война как комикс: военных США готовят к кибер-сражению с Россией

Книжка с картинками, который рассказывают о невероятном сражении, в котором американские солдаты терпят поражение — это вовсе не развлекательный журнальчик, а настоящее учебное пособие для настоящих американских солдат.

Посредством комиксов военным хотят "наглядно показать опасность войны роботов" связывая это — что совсем не удивительно — с Россией.

Идея о создании такого комикс-пособия родилась у специалистов кибер-института Военной академии США на "случай поражения" в американо-российском конфликте. Таким образом американские военные смогут понять "совершенно непостижимые вещи", которые их ждут в недалеком будущем и быть готовыми к ним.

"Что, если наши противники уже взяли на вооружение и применяют самые последние достижения и впереди — кибер-война с применением комплексов РЭБ?", — говорится в предисловии к изданию, которое выглядит как и любой другой научно-фантастический комикс: на первой странице летящий над рекой дрон и полуразрушенный город с еще пылающими зданиями.

История, о который рассказывается в пособии, происходит в 2027 году. Молдавия идет на объединение с Румынией, что очень не понравилось Москве. НАТО и Россия, побряцывая оржием, проводит учения по обе стороны российской границы, причем если НАТО маневрирует на территории Румынии, то российские танки стоят на территории современной Украины, то есть — Киев — наш, российский (читаем между строк — агрессия Москвы зашла так далеко, что она оккупировала всю Украину).

И тут что-то пошло не так: войска отклоняются от ранее намеченного военного плана и забредают куда-то не туда. В дело вступают боевые роботы с двух сторон и разгорается молномасштабная война.

Тут к делу подключаются знаменитые и непревзойденные "русские военные хакеры", которые превращают вражеские беспилотники в бесполезные железки. Дальше российские танки прорываются через румынскую границу и начинают теснить НАТО, подразумевается — американских военных.

Альянс кидает в бой свои танки, но атаковавшие их автономные российские дроны с установками радиоэлектронной борьбы превращают всю американскую бронетехнику в бесполезный металлолом. На следующих картинках парни с триколорами врываются в американское посольство в одном из европейских городов. Судя по статуе волчицы, кормящей волчат, читателю намекают на Рим.

Война как комикс: военных США готовят к кибер-сражению с Россией. 7669.jpeg

По словам заместителя начальника ACI по исследованиям полковника Натали Ванатта, авторы намеренно изобразили поражение военных США. Сделано это было в целью противодействия самоуспокоенности в их рядах.

"Мы всегда были победителями, — говорит она. — Но что, если в будущем это поменяется? Что если кибероружие сможет изменить правила игры, понизив "порог входа" для некоторых из наших противников? Если разительных перемен не будет — прекрасно, мы на коне. Но если будет по-другому? Как нам подготовить себя к этому?".

А готовить своих военных надо не на примере войны с каким-то условным противником, а именно с Россией — пусть именно к этой мысли и привыкают, видимо.

Конечнно подобное пособие отнюдь не первое, но пока единственное, в котором используются комиксы. Но если говорить о подготовке к противостоянию с Россией, то, к примеру, год назад в США был выпущен учебник "Российская война нового поколения", в котором подробно описывается тактика ведения Россией "гибридной войны" и методы, которыми американская армия должна им противостоять.

В пособии, о котором тогда подробно писало издание The National Interest, особое внимание уделялось российским операциям на Украине и в Крыму, представлялась информация о российской технике, а также рассматривались "слабые места России, которые могут быть использованы силами США".

Американским военным рекомендовалось тренироваться в условиях электронной войны, когда GPS и радиосвязь работают с помехами. Интересно и то, что, хотя армия США предупреждает о силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, она также отмечает, что в настоящее время эта техника в дефиците и сосредоточена в Калининграде, на Украине и в Сирии.

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