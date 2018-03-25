Война как комикс: военных США готовят к кибер-сражению с Россией

Книжка с картинками, который рассказывают о невероятном сражении, в котором американские солдаты терпят поражение — это вовсе не развлекательный журнальчик, а настоящее учебное пособие для настоящих американских солдат.

Посредством комиксов военным хотят "наглядно показать опасность войны роботов" связывая это — что совсем не удивительно — с Россией.

Идея о создании такого комикс-пособия родилась у специалистов кибер-института Военной академии США на "случай поражения" в американо-российском конфликте. Таким образом американские военные смогут понять "совершенно непостижимые вещи", которые их ждут в недалеком будущем и быть готовыми к ним.

"Что, если наши противники уже взяли на вооружение и применяют самые последние достижения и впереди — кибер-война с применением комплексов РЭБ?", — говорится в предисловии к изданию, которое выглядит как и любой другой научно-фантастический комикс: на первой странице летящий над рекой дрон и полуразрушенный город с еще пылающими зданиями.

История, о который рассказывается в пособии, происходит в 2027 году. Молдавия идет на объединение с Румынией, что очень не понравилось Москве. НАТО и Россия, побряцывая оржием, проводит учения по обе стороны российской границы, причем если НАТО маневрирует на территории Румынии, то российские танки стоят на территории современной Украины, то есть — Киев — наш, российский (читаем между строк — агрессия Москвы зашла так далеко, что она оккупировала всю Украину).

И тут что-то пошло не так: войска отклоняются от ранее намеченного военного плана и забредают куда-то не туда. В дело вступают боевые роботы с двух сторон и разгорается молномасштабная война.

Тут к делу подключаются знаменитые и непревзойденные "русские военные хакеры", которые превращают вражеские беспилотники в бесполезные железки. Дальше российские танки прорываются через румынскую границу и начинают теснить НАТО, подразумевается — американских военных.

Альянс кидает в бой свои танки, но атаковавшие их автономные российские дроны с установками радиоэлектронной борьбы превращают всю американскую бронетехнику в бесполезный металлолом. На следующих картинках парни с триколорами врываются в американское посольство в одном из европейских городов. Судя по статуе волчицы, кормящей волчат, читателю намекают на Рим.

По словам заместителя начальника ACI по исследованиям полковника Натали Ванатта, авторы намеренно изобразили поражение военных США. Сделано это было в целью противодействия самоуспокоенности в их рядах.

"Мы всегда были победителями, — говорит она. — Но что, если в будущем это поменяется? Что если кибероружие сможет изменить правила игры, понизив "порог входа" для некоторых из наших противников? Если разительных перемен не будет — прекрасно, мы на коне. Но если будет по-другому? Как нам подготовить себя к этому?".

А готовить своих военных надо не на примере войны с каким-то условным противником, а именно с Россией — пусть именно к этой мысли и привыкают, видимо.

Конечнно подобное пособие отнюдь не первое, но пока единственное, в котором используются комиксы. Но если говорить о подготовке к противостоянию с Россией, то, к примеру, год назад в США был выпущен учебник "Российская война нового поколения", в котором подробно описывается тактика ведения Россией "гибридной войны" и методы, которыми американская армия должна им противостоять.

В пособии, о котором тогда подробно писало издание The National Interest, особое внимание уделялось российским операциям на Украине и в Крыму, представлялась информация о российской технике, а также рассматривались "слабые места России, которые могут быть использованы силами США".

Американским военным рекомендовалось тренироваться в условиях электронной войны, когда GPS и радиосвязь работают с помехами. Интересно и то, что, хотя армия США предупреждает о силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, она также отмечает, что в настоящее время эта техника в дефиците и сосредоточена в Калининграде, на Украине и в Сирии.