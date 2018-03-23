Что нас ждет? ЦБ снова опустил ключевую ставку

Пятый раз подряд российский регулятор снижает ключевую ставку. В этот раз — до 7,25% годовых. Такое решение в Центробанке объясняют низкой инфляцией (2,2% в годовом измерении) и ростом кредитования. Есть еще одна причина — геополитическая неопределенность. На решении регулятора могло также отразиться и повышение ставки ФРС США на 0,25 п. п., до 1,5-1,75%, на заседании в среду, 21 марта.

Таким образом, ЦБ оправдал прогнозы большинства экономистов, которые ожидали снижения на 0,25 процентного пункта. При этом, считают эксперты, на этом регулятор не остановится: улучшение динамики инфляционных ожиданий и наметившийся рост нефтяных цен позволит и дальше опускать планку.

В сообщении ЦБ России говорится о том, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3-4% в конце года и будет находиться близ 4% в 2019-м. В этих условиях ЦБ продолжит снижать ключевую ставку и "завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году".

Для бизнеса и физических лиц снижение ставки означает удешевление заемных средств, а значит, ставки по кредитам снизятся следом за ставкой Банка России. Но не стоит забывать, что вместе со ставкой по кредитам упадет и вознаграждение по депозитам. Таким образом, привлекательность банковских вкладов будет снижаться, а спрос на кредиты расти.

С начала 2017 года ЦБ уже семь раз снижал ключевую ставку, общее снижение за этот период составило 2,5 б. п., с 10 до 7,5%. На предыдущем заседании 9 февраля Банк России снизил ставку на 0,25 п. п. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что комфортным уровнем ставки может стать район 6-7% годовых.

Как обычно, в постепенном понижении ставки эксперты нашли и свои плюсы, и минусы. К преимуществам они относят то, что таким образом регулятор стимулирует промышленное производство и реальный сектор в экономике. Более доступными станут кредиты как для населения, так и для малого и среднего бизнеса.

Но при этом, снижением ставки ЦБ опустит не только ставки кредитования. Точно также будут уменьшаться и ставки по вкладам. Как свидетельствует статистика по вкладам банков из первой десятки, сейчас найти депозит со ставкой 7-8% годовых очень сложно, не говоря уж о большем проценте.

Политику ЦБ РФ многие уже назвали взвешенной и отвечающей интересам бизнеса. Поэтому для значительного ослабления рубля к доллару и евро в ближайшее время оснований нет. Тем более, на фоне дорожающей нефти. Сейчас рубль достиг точки равновесия, и до конца весны, скорее всего, продержится в текущем диапазоне 56,8 — 57,8 руб. за доллар.

В среднесрочной перспективе динамика курса рубля будет зависеть от разницы между скоростью дальнейшего снижения ЦБ ключевой ставки и скоростью укрепления цены барреля нефти на международном рынке. При благоприятном сценарии к началу осени рубль сможет вернуться в диапазон 55-56 рублей за доллар