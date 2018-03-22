Как поднимали со дна Баренцева моря американский танк "Шерман"

Всего два дня понадобилось водолазам спасательного отряда Северного флота, чтобы достать с борта затонувшего в 1945 году в Баренцевом море американского военно-транспортного корабля "Томас Дональдсон" бронетанковую технику.

Работы по подъему танка "Шерман" силами аварийно-спасательного отряда Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов проводились в 2017 году. А показали видеозапись поднятия только сейчас.

Как заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который руководил операцией, поднятые на поверхность танки сохранились в удовлетворительном состоянии. А после возвращения техники на сушу, специалисты приступили к реставрационным работам.

Всего за несколько месяцев до окончания войны, в марте 1945 года, союзнический транспорт-сухогруз "Томас Дональдсон был торпедирован немецкой подлодкой. Произошло это буквально в нескольких милях от входа в Кольский залив. Вскоре стало ясно, что корабль спасти не удастся. Корабли конвоя взяли на борт экипаж судна, а весь груз — самолеты, паровоз, танки и прочая техника, отправился на дно вместе с сухогрузом. Так и лежит он у острова Кильдин на глубине почти 50 метров по сей день.

Американцы "Шерман" поставляли в СССР с 1942 года. В общей сложности за годы войны было отправлено в нашу страну 4063 танка разных модификаций. Однако до военной приемки дошло 3664.

"Шерман", которого подняли со дна Кольского залива — это модификация M4A2(76)W с длинноствольной 76-милли­метровой пушкой, которая появилась на американских танках в ответ на производство в Германии "Тигров" и "Пантер", против которых прежнее 75-миллиметровое орудие было бессильно.

Такие танки выпускались с 1944 по 1945 год. Почти в те же сроки в СССР был начат выпуск более мощного Т-34-85.