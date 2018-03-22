Отрабатывая "удары по России" из Арктики, субмарина ВВС США вмерзла в лед

В ходе учений ICEX-2018, одной из целью которых была подготовка к "противостоянию с Россией", подлодка Hartford ВМС США застряла в арктических льдах.

Случилось это еще на минувшей неделе, однако широкую огласку этот инцидент получил только спустя несколько дней. По данным CNN, в это районе выполняли определенные маневры две американские субмарины — Hartford и Connecticut. По легенде он должны были всплыть и нанести удары по условному противнику.

Отметим, что оба судна оснащены "стелс-технологиями", на вооружении имеют крылатые ракеты и являются гордостью военно-морского флота Соединенных Шатов.

Connecticut вообще не смогла подняться на поверхность в Арктике из-за мощного ледового покрова. Другому подводному ракетоносцу, Hartford (SSN 768) удалось пробить лед, однако всплывшая на поверхность лодка получила сильный дифферент на корму.

В результате на поверхности оказалась только рубка субмарины. Судя по фото пресс-службы ВМФ США, суперсовременную подлодку пришлось выкорчевывать изо льдов по старинке - ломиком. При этом толщина льда в этом месте, как видно на тех же фотографиях, была не больше 40 сантиметров.

Не пора ли уже начинать кампанию по обвинению России в разработке нового вида оружия? И назвать его, скажем, Russian Arctic ice?

При этом российские АПЛ — например, подводные крейсеры проекта 941 "Акула" и 949А "Антей" — в силу особенностей конструкции специально приспособлены для действий в Арктике и могут проламывать лед толщиной до 2,5 метра.

К слову, Hartford — невезучая подлодка. Лет девять назад она столкнулась в Ормузском проливе с американским десантным транспорт-доком New Orleans. Тогда 15 членов экипажа подводной лодки получили ранения. И это еще не все: из-за столкновения из New Orleans в море вытекло 25 тысяч галлонов дизельного топлива.