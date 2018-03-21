"Союз" с новым экипажем успешно стартовал с Байконура

С "Гагаринского старта" на космодроме Байконур прошел успешный пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем.

Как сообщает "Роскосмос", первая ступень успешно отделилась в 20:46 мск. Спустя три минуты отделилась и вторая ступень. Отделение третьей ступени произошло в 20:53. Корабль был выведен на орбиту искусственного спутника Земли.

В составе нового экипажа, который летит к Международной космической станции, Олег Артемьев, Эндрю Фойстел (NASA) и Ричард Арнольд (NASA). До того как корабль состыкуется с Международной космической станцией, пройдет двое суток: стыковка запланирована на 22:41 мск 23 марта, говорится в сообщении госкорпорации.

А в ожидании старта космонавты слушали музыку, чтобы сохранить хорошее настроение перед запуском. "Все треки были отобраны исключительно членами экипажа", — отмечается в микроблоге Twitter "Роскосмоса".

Напомним,"Союз МС" — это корабль новой модификации. Он был создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Корабль предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю.

Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.

"Сорюз МС" оснащен современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА", которая в сравнении с более ранней версией — "Курс-А" — обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн.

На кораблях вместе аналоговой телевизионной системы "Клёст" теперь используется цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией с помощью межбортовой радиолинии.

Большинство технических решений, заложенных в конструкцию кораблей "Союз МС", будут использовать при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация", который предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Разрабатывается корабль РКК "Энергия".

Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. Для выведения "Федерации" на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П".

Однако пока "Федерация" находится в стадии разработки, и именно с новым кораблем связаны все наиболее интересные российские космические программы.