Николя Саркози взят под стражу по делу о коррупции

Громкий политический скандал, связанный с именем экс-президент Николя Саркози, вновь на первых страницах французских газет: Monde сообщает об очередном задержании политика. Саркози прибыл для дачи показаний по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года в уголовную полицию Нантера, где и был взят под стражу после допроса.

Срок задержания ограничен 48 часами, за это время власти должны предъявить Саркози обвинения.

Последнее задержание политика по этому же делу случилось в июле 2014 года. Следствие пыталось предъявить ему обвинения по статье "торговля влиянием", то есть оказании воздействия на должностное лицо в целях совершение последним за вознаграждение определенных действий.

Также предполагалось, что экс-президент искал возможность добыть от одного из судей закрытую информацию о ходе расследования по делу о финансировании лидером Ливии Муамаром Каддафи предвыборной кампании Саркози. Вполне возможно, что тогда же политик был предупрежден о прослушке личного мобильного телефона в рамках этого расследования.

А разговоры, которые удалось прослушать полиции, были очень интересными для следствия. К примеру, выяснились любопытные данные, которые, правда, относились к другому делу, также связанному с Саркози. Речь шла о миллионерше Лиллиан Беттанкер, которую подозревали в том, что она нелегально выделяла крупные средства на предвыборную кампанию политика…

А началась вся эта история с того, что весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом пятидесяти миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф-аль-Ислам также заявил, что его отец спонсировал предвыборную кампанию Саркози, выделив на нее более 50 миллионов евро.

В январе 2014 года французский телеканал France 3 выпустил в эфир неизвестное ранее интервью бывшего ливийского лидера полковника Муамара Каддафи, которое он дал буквально накануне начала в стране гражданской войны. В аудиозаписи, датированной мартом 2011 года, полковник упомянул о том, что лично выделял деньги на финансирование предвыборной кампании Саркози 2007 года. В прессе снова фигурировала сумма в 50 миллионов евро.

По этому же делу в 2016 году был допрошен Зиад Такиеддин — бизнесмен франко-ливанского происхождения, рассказавший о том, что в конце 2006 и в начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму пять миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

Напомним, Саркози в 22 года стал депутатом собрания парижского пригорода Нейи-сюр-Сен, а в 1983 году его избрали мэром. На этом посту он пробыл 19 лет, параллельно успев примерить на себя значок и депутата Национального собрания, и Европарламента. Не оставляя должности мэра, в 1993 году он стал министром по бюджету в кабинете Эдуара Балладюра.

В 1995 году Саркози поддерживал Балладюра как кандидата от ОПР на президентских выборах, но в итоге чаша весов склонилась в сторону Ширака. Не исключено, что тогдашний президент не простил Саркози не только брошенную дочь, но и поддержку Балладюра. На некоторое время "Сарко" (как его называют во Франции) лишился всех постов, кроме мэрского. Лишь в 2002 году, когда он поддержал Ширака при выборах на второй срок, он смог сделать большой шаг в своей политической карьере.

В 2002 году Саркози стал министром внутренних дел, а спустя еще два года — лидером правящей партии "Союз за народное движение". Будучи министром, он запомнился как поборник светских устоев государства, борец с незаконной иммиграцией и мусульманскими платками-хиджабами в школах. Когда осенью 2005 года иммигрантская молодежь устроила массовые погромы и поджоги в пригородах Парижа, Саркози проявил себя как жесткий и бескомпромиссный политик. Чем и понравился многим французам.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской партии "Союз за народное движение". Следующие выборы Саркози проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду.