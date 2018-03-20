Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2018 : 56,184
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2018 : 69,9322
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 03.04.2018 : 79,7026
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 03.04.2018 : 45,4697
http://img.newsinfo.ru/image/article/6/3/4/7634.jpeg
    • Опубликована
    • 20.03.2018 в 22:04

Искусственный аналог глаза: и такое возможно.

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете представили свое новое изобретение: искусственный глаз, который работает по принципу человеческого.

Как сообщает The Harvard Gazeette, новое устройство представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу, коорая сделана из полимеров и электродов. И такое изобретение будет востребовано не только в офтальмологии.

Отлично подойдет этот глаз и для усовершенствования микроскопов, камер мобильных телефонов и может быть вмонтирован в гарнитуру виртуальной или дополненной реальности, уверен говорит Федерико Капассо, профессор прикладной физики, глава проекта и автор статьи.

При помощи искусственной "мышцы", можно управлять свойствами металинзы толщиной в 30 микрометров. "Мышца" располагается вокруг линзы и состоит из прозрачных электродов и упругого диэлектрического материала. На электроды можно подавать нужное напряжение, сжимая или растягивая линзу, — таким образом можно изменять её фокусировку и корректировать оптические дефекты.

"Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз", — говорит аспирант SEAS Алан Ше.

В данный момент Гарвардское управление по развитию и технологиям оформляет необходимые для защиты интеллектуальной собственности документы и изучает возможности коммерциализации изобретения, но конкретных планов по применению "глаза" пока не раскрывает.

Мир

Image

Бункеры: как миллиардеры готовятся выживать в ядерном Апокалипсисе

Наступление "ледяной войны" в отношениях между Россией и Западом снова активизировало племя "выживальщиков". О том, что американские миллиардеры целенаправленно и не жалея средств готовятся к своего рода Апокалипсису и о полном жизни движении богатейших "сурвивалистов" The New Yorker подробно рассказывал еще год назад.

Читать полностью

Общество

Image

История легендарного алмаза "Шах"

Алмаз «Шах» - один из самых необычных и загадочных бриллиантов на Земле.  Его история начинается еще до эпохи Великих Моголов.

Читать полностью

Новости