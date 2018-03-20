Искусственный аналог глаза: и такое возможно.

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете представили свое новое изобретение: искусственный глаз, который работает по принципу человеческого.

Как сообщает The Harvard Gazeette, новое устройство представляет собой квадратную металинзу и искусственную мышцу, коорая сделана из полимеров и электродов. И такое изобретение будет востребовано не только в офтальмологии.

Отлично подойдет этот глаз и для усовершенствования микроскопов, камер мобильных телефонов и может быть вмонтирован в гарнитуру виртуальной или дополненной реальности, уверен говорит Федерико Капассо, профессор прикладной физики, глава проекта и автор статьи.

При помощи искусственной "мышцы", можно управлять свойствами металинзы толщиной в 30 микрометров. "Мышца" располагается вокруг линзы и состоит из прозрачных электродов и упругого диэлектрического материала. На электроды можно подавать нужное напряжение, сжимая или растягивая линзу, — таким образом можно изменять её фокусировку и корректировать оптические дефекты.

"Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз", — говорит аспирант SEAS Алан Ше.

В данный момент Гарвардское управление по развитию и технологиям оформляет необходимые для защиты интеллектуальной собственности документы и изучает возможности коммерциализации изобретения, но конкретных планов по применению "глаза" пока не раскрывает.