Ученые рассказали, когда в США наступит "смертельная жара"

Изменения климата из-за деятельности человека приведет к тому, что уже в 2020 году на юго-западе США и в Калифорнии станут нередкими периоды экстремальной жары.

К такому выводу пришли американские ученыеиз Школы морских и атмосферных наук в Майами. Свое исследование они опубликовали в пресс-релизе на портале EurekAlert!.

В работе исследователи использовали климатические модели и погодные данные, собранные в период с 1900 по 2010 год. Это позволило им спрогнозировать рост температуры воздуха в летние месяцы до конца XXI века. При этом экстремальная жара определялась как жаркий период продолжительностью в три или более дней, когда температура достигала рекордно высоких значений.

Глобальное потепление, как отмечают исследователи, станет главным фактором возникновения тепловых волн в районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам. Ученые предупреждают, что при этом увеличится смертность среди людей, чувствительных к высокой температуре воздуха.

Ранее климатологи предупредили, что свыше пяти миллионов жителей Земли потеряют кров над головой к 2100 году из-за роста уровня моря даже в том случае, если Парижские соглашения будут исполнены, и планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия.

"Мы привыкли считать, что Парижское соглашение спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное исполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется сражаться с ростом уровня моря и учащением потопов", — заявил климатолог из Принстонского университета в США.