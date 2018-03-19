Госдолг США продолжает бить рекорды

Национальный долг США впервые в истории достиг уровня в 21 триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные телеканалом CBS со ссылкой на министерство финансов США.

Доля внутригосударственного долга насчитывает 5,6 триллиона долларов, еще 15,3 триллиона приходятся на частные инвестиции физических и юридических лиц.

Ликвидация госдолга была одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, который уверял, что его экономические меры решат эту проблему. На это он отвел восемь лет — то есть, два своих президентских срока.

Ответственность за накапливание огромного госдолга тогда Трамп возложил на своего предшественника Барака Обаму и демократическую партию США, от которой тот избирался. Напомним, за время правления Обамы американский госдолг увеличился почти вдвое — с 10,6 триллиона в 2011 году до 19,9 триллиона в 2017 году.

Между тем всего за год президентства Трампа госдолг вырос более чем на триллион долларов. В сентябре 2017 года он подписал указ о повышении лимита государственного долга США, и спустя несколько дней он впервые в истории превысил отметку $20 трлн.

Как образовался такой огромный долг? Как известно, Вашингтон одалживает деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить все нужные расходы — на здравоохранение, инфраструктуру, оборону и так далее. Это можно сравнить с тем, как если человек живет на съемной квартире, а при этом берет кредит, чтобы оплатить аренду.

Госдолг США состоит из двух частей: внутриправительственного и публичного. Первый сформирован задолженностью бюджета США перед правительственными агентствами, например государственными пенсионными фондами.

Публичная часть госдолга представляет из себя казначейские ценные бумаги, принадлежащие частным лицам, корпорациям, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также правительствам штатов и иностранных государств.

Облигации Соединенных Штатов являются самыми популярными бумагами у инвесторов во всем мире. Охотнее всего в госдолг США вкладывается Китай, который владеет $1,146 трлн казначейских ценных бумаг.

Доходность американских облигаций небольшая — наиболее распространенные (десятилетние) долгосрочные обязательства сейчас приносят 2,16% годовых. Однако это надежные бумаги с низкой вероятностью дефолта, которые всегда можно продать на открытом рынке по текущим ценам без серьезных потерь.

Растет же госдолг потому, что постоянно увеличивается дефицит бюджета. Его закрывают за счет государственного долга. Бюджетную дыру также можно было бы залатать за счет повышения налогов или сокращения расходов, но оба эти варианта пагубно сказались бы на экономическом росте и вызвали бы недовольство граждан страны.

США проблемы подобного выбора не испытывают: американский госдолг номинирован в той валюте, над эмиссией которой Вашингтон имеет прямой контроль, и при необходимости ФРС всегда готова включить печатный станок, чтобы выкупить долговые обязательства. Ни у одной другой страны мира нет такой возможности.

По этой же причине высокий внешний долг не станет причиной дефолта в стране. Дефолт, то есть неоплата процентов или основного долга по долговым обязательствам, возможен только тогда, когда государство не способно брать новые кредиты на покрытие старых.

В США такая ситуация может произойти только в одном случае — если Конгресс запретит федеральному правительству повышать лимит госдолга. Летом 2011 года, во время президентства Барака Обамы, США оказались на пороге технического дефолта, но избежали его, просто повысив планку на $2,1 трлн.

Единственное, что реально волнует американцев, — это соотношение госдолга к ВВП. Согласно оценкам Всемирного банка, госдолг страны считается проблемным, когда он равен 77% годового ВВП государства. Однако многие страны десятилетиями живут и с большим долгом, например у Франции, Италии и Японии этот показатель превышает 100%. США не исключение — в последние годы госдолг страны выше ВВП примерно на 4%.