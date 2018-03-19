Незадолго до смерти Хокинг придумал, как найти параллельные миры

Даже после смерти продолжает удивлять мир знаменитый исследователь и популяризатор науки Стивен Хокинг: в Сети неожиданно обнаружился чернивик его последней статьи, последние правки в нее ученые вносил всего за 10 дней до кончины, которая наступила 14 марта.

А тема, которой посвящена работа, просто граничит с фантастикой: речь идет о том, как можно обнаружить следы других, параллельных нам, вселенных. Тех самых, о которых очень много спорят в научной среде, но считают, что факт их существования пока, на нынешнем уровне знаний, доказать невозможно. Хотя бы просто потому, что никто не может понять, как, с какой стороны подступиться к этой проблеме.

А вот Хокинг, вместе со своим коллегой из Бельгии Томасом Эртогом, смог сформулировать теоретическую основу и даже базовый математический аппарат, который позволит в будущем доказать: рядом с нашей Вселенной существуют и другие миры.

Чтобы это узнать, надо будет направить в космос специальную исследовательскую миссию, которая и займетсяизучением так называемого реликтового фонового излучения, возникшего в самые первые секунды после Большого взрыва, породившего мироздание. Таким образом можно будет узнать многое о том, что же происходило в начале времен.

Согласно теории Хокинга, параллельные миры оставили в этом фоновом излучении свой "отпечаток" — и его можно найти, если знать, где именно надо искать.

Напомним, Стивен Хокинг провел значительную часть жизни полностью парализованным, но сумел стать одним из самых выдающихся физиков своего времени. В частности, он внес огромный вклад в изучение самых таинственных объектов во Вселенной — черных дыр. Прославился он и как талантливый популяризатор науки, приобщивший к знаниям об устройстве мира миллионы людей.