В России начались выборы президента

Глава ЦИК Элла Памфилова в прямом эфире торжественно объявила о начале президентских выборов в России.

В Москве еще 23 часа, а на Камчатке и Чукотке уже наступило 18 марта и открылись двери избирательных участков. В соответствии с Конституцией Российской Федерации президент страны будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Элла Памфилова, выступая на заседании ЦИК перед самым началом выборов, высоко оценила работу комиссии по их подготовке. Со своей стороны другие члены ЦИК выразили благодарность председателю за ее руководство таким непростым и тяжелым предвыборным процессом.

Напомним, за тем, как проходит голосования, можно в онлайн-режиме наблюдать их любой точки планеты: более 90 тысяч видеокамер были установлены на избирательных участках, в том числе, и в самых дальних уголках страны.

В избирательном бюллетене — восемь фамилий: Владимир Путин, вышедший на выборы в качестве самовыдвиженца, лидер ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский, глава "Яблока" Григорий Явлинский, выдвинутая объединением "Гражданская инициатива" телеведущая Ксения Собчак, депутат Сергей Бабурин, омбудсмен в сфере предпринимательства Борис Титов и Максим Сурайкин — член партии "Коммунисты России".

До окончания голосования публиковать какие-либо данные об электоральных предпочтениях россиян запрещено законом. В течение дня будут публиковаться только данные о явке на избирательные участки по регионам.

В полночь по московскому времени голосование начнется на Сахалине и в Магаданской области. В Приморском и Хабаровском краях, восточной Якутии выборы стартуют в 1.00 по московскому времени. На большей части Якутии участки откроются в 2.00 мск, в 3.00 мск - в Забайкалье и Иркутске, в 4.00 мск - в Красноярском крае, Кемеровской области, Туве.

В 5.00 мск голосование стартует на Алтае, в Омской, Томской, Новосибирской областях, в 6.00 - на Урале, в 7.00 - в Поволжье.

В 8.00 мск начнут голосовать центральная часть России, Северный Кавказ и северо-запад страны.

Всего же голосование пройдет в 85 российских регионах, которые расположены в 11 часовых поясах. Первые предварительные результаты голосования станут доступны после 21.00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.

Первые результаты будут обнародованы, как только закроются последние избирательные участки в Калининградской области, это произойдет 18 марта в 21.00 мск. После этого СМИ получат право публиковать результаты экзитполов.

Вскоре после этого появятся первые предварительные итоги с востока страны, а к полуночи общая картина по результат выборов президента России будет более ли менее ясной. К утру понедельника предварительные данные результатов выборов президента России практически по всей стране будут объявлены официально.