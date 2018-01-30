Дмитрия Рогозина отправят в отставку?

Дмитрия Рогозина в ближайшее время могут отправить в отставку. Такая информация появилась в интернете. В частности, о возможном увольнении российского вице-премьера сообщил популярный инсайдерский телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

Его авторы утверждают, что главным претендентом на место Дмитрия Рогозина по ВПК является министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

Между тем, Мантурова называют и сменщиком Медведева, хотя ставка слабая. Рогозин сегодня в "группе Ковальчуков". Ковальчукам-Сечину-Медведеву выгодно сохранить Рогозина в правительстве как противовес усилению группы Чемезова, отмечает "Правда.Ру".

"Альтернатива трансферу Рогозина: место губернатора (Московская область?), Высший совет Единой России (как нейтрализатор усиления Турчака)", - рассуждает НЕЗЫГАРЬ.

Добавим, что Дмитрия Рогозина в последнее время часто обвиняют в провалах госкорпорации "Роскосмос".

С декабря 2011 года, то есть за время пребывания Рогозина на посту вице-премьера, произошли как минимум пять аварий - и это только с ракетоносителями типа "Протон".

Так, в 2013 году, "Протон-М" упал, что называется, "в прямом эфире" - через минуту после запуска, а на его борту находилось 600 тонн ракетного топлива.

После этого ЧП ракетоносители начали обливать святой водой, но и эти крайние меры вице-премьера-монархиста, видимо, не помогли. Ракеты продолжали падать. К примеру, в 2014-м и 2015 годах. Во всех авариях, что примечательно, винили конструкторские недоработки, отмечали в российских СМИ.

Кстати, на днях в соцсетях появилась характерная шутка - это язвительный комментарий к заголовкам новостей "Шойгу в Казани предложил постучать по дереву перед полетом Ту-160". "Но Рогозина рядом не оказалось", - добавляет телеграм-канал "Медиатехнолог".