Дмитрия Рогозина отправят в отставку?

Президент наводит марафет – Франция смеется
Эммануэль Макрон никакими доходами не обладает, его супруга получает пенсию провинциальной учительницы, но это не мешает главе республики тратить десятки тысяч евро... на макияж.
Эммануэль Макрон никакими доходами не обладает, его супруга получает пенсию провинциальной учительницы, но это не мешает главе республики тратить десятки тысяч евро... на макияж.
Антидопинговый скандал длится уже которую неделю. Пранкеры еще в мае позвонили от имени украинского министра спорта главе ВАДА, и тот в приватном разговоре признался, что это все, конечно, политика. Могут ли подобные разоблачения на что-то повлиять? Этот вопрос Pravda.Ru задала Дарье Митиной, секретарю ЦК Объединенной коммунистической партии (ОКП).
Дмитрия Рогозина в ближайшее время могут отправить в отставку. Такая информация появилась в интернете. В частности, о возможном увольнении российского вице-премьера сообщил популярный инсайдерский телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.
Его авторы утверждают, что главным претендентом на место Дмитрия Рогозина по ВПК является министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.
Между тем, Мантурова называют и сменщиком Медведева, хотя ставка слабая. Рогозин сегодня в "группе Ковальчуков". Ковальчукам-Сечину-Медведеву выгодно сохранить Рогозина в правительстве как противовес усилению группы Чемезова, отмечает "Правда.Ру".
"Альтернатива трансферу Рогозина: место губернатора (Московская область?), Высший совет Единой России (как нейтрализатор усиления Турчака)", - рассуждает НЕЗЫГАРЬ.
Добавим, что Дмитрия Рогозина в последнее время часто обвиняют в провалах госкорпорации "Роскосмос".
С декабря 2011 года, то есть за время пребывания Рогозина на посту вице-премьера, произошли как минимум пять аварий - и это только с ракетоносителями типа "Протон".
Так, в 2013 году, "Протон-М" упал, что называется, "в прямом эфире" - через минуту после запуска, а на его борту находилось 600 тонн ракетного топлива.
После этого ЧП ракетоносители начали обливать святой водой, но и эти крайние меры вице-премьера-монархиста, видимо, не помогли. Ракеты продолжали падать. К примеру, в 2014-м и 2015 годах. Во всех авариях, что примечательно, винили конструкторские недоработки, отмечали в российских СМИ.
Кстати, на днях в соцсетях появилась характерная шутка - это язвительный комментарий к заголовкам новостей "Шойгу в Казани предложил постучать по дереву перед полетом Ту-160". "Но Рогозина рядом не оказалось", - добавляет телеграм-канал "Медиатехнолог".