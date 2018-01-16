Кто греет руки на недострое ЖК "Высокие жаворонки"

В Подмосковье 17 января состоятся два суда, на которых, возможно, дольщики недостроенного комплекса "Высокие жаворонки" расстанутся с мечтой о своих деньгах и новых квартирах.

Компанию известным фигурантам дела: Юрию Кузнецову и Сергею Филипочкину (участник ООО "Реконструкция" и "Информпрогресссбанк", находящийся в розыске по делу "Трансфорта"), Антону Никитину (директор ООО "Реконструкция") в этот раз составят некие госпожи Палкины - Ольга и Елена. Принадлежащее им ООО "Версаль" будет судиться с "Транфортом".

На другом судебном процессе в этот день рассмотрят иск ООО "Реконструкция" к "Трансфорту" на 4,3 млрд рублей.

Активисты обманутых дольщиков считают, что большое количество судебных заседаний преследует целью распылить внимание властей и пострадавших граждан, чтобы запутать всех, а в итоге - еще раз обмануть уже пострадавших людей.

"Реконструкцию" создавали те же люди, которые владеют "Трансфортом". В ноябре-декабре 2016 года был искусственно создан долг "Трансфорта" перед "Реконструкцией", но она еще может стать крупнейшим кредитором неудавшегося застройщика. Это произойдет, если 17 января в 14:40 остальные кредиторы не выдвинут своих возражений, а суд оставит без внимания претензии так называемого кредитора.

Территория жилого комплекса была поделена на пять участков. 187-й и 188-й участки были поделены на небольшие участки для строительства домов. Сейчас в рамках уголовного дела оба участка арестованы. Важные события происходили со 185-м участком.

В марте 2015 года права на него перешли к восьми физическим лицам. Уже в мае того же года они внезапно решили продать участок ООО "Версаль" с учредителями - Палкина Ольга Васильевна 50% и Палкина Елена Александровна (она же генеральный директор) - 50%. "Версаль", как владелец одного из участков, на котором строился ЖК, лишь недавно появился в деле "Высоких жаворонков". Но это не мешает компании вклиниться в очередь кредиторов с огромной суммой требований. Если "Версаль" добьется своего, дольщики вновь окажутся в хвосте очереди.

Интересно, что "Версаль" не первый раз выступает против "Трансфорта". В декабре 2017 года он подавал иск на 1,2 млрд рублей и проиграл в суде. Хотелось бы, чтобы история повторилась, потому как случайных персонажей в этом деле нет, а множество компаний, каждая из которых желает получить деньги дольщиков, представляет интересы одних и тех же лиц.

Дольщики в состоянии не слушать басни РОО "Высокие Жаворонки" о компенсационных квартирах, а прийти в суд и посмотреть в глаза тем, кто уже один раз обокрал их, а, теперь не стесняясь, претендует на деньги, предназначенные для достройки ЖК. Дольщики должны приложить усилия, чтобы аффилированные компании ООО "Трансфорт" не попали в реестр кредиторов, громко заявить общественности о своей проблеме.

Чтобы заплатить за новое жилье люди вносили, в том числе и заемные средства, материнский капитал, начисления в рамках военной ипотеки. И если суд примет решение в пользу всяких "версалей" и "реконструкций", то о новоселье дольщикам можно будет забыть, как и о деньгах. А ведь дождаться момента достройки домов вполне реально.

Источник в областном правительстве, сообщил о том, что один из инвесторов, претендующих на достройку ЖК "Высокие жаворонки", ведет активные переговоры с администрацией Подмосковья. Вряд ли он продолжит договариваться об этом, если 17 января суды выиграют "Реконструкция" и "Версаль".