Кандидат в президенты от партии КПРФ представил свою экономическую программу "20 шагов", которую раскритиковали эксперты. Как сообщает издание "Правда.ру", она содержит в себе много спорных моментов, которые могут ухудшить ситуацию как с доходаминаселения, так и разбалансировкой экономики в целом.

Так, например, Грудинин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 25-30 тысяч рублей при нынешнем размере в 9500 рублей, а пенсию сделать как минимум 50% отсредней зарплаты.

Эксперт из Института современного развития Никита Масленников назвалпредложение кандидата в президенты популизмом для привлечения к себе внимания. Он объяснил, что подобные заявления можно делать сколько угодно, однако они не имеют ничего общего с реальностью.

"Можно сколько угодно обещать повышений МРОТ или пенсий, но для устойчивости инадежности темпы роста экономики должны быть, как минимум, около 4-5%", - объяснил Маслеников, отметив, что такие темпы роста на данный момент возможны только при увеличении доли инвестиций в ВВП до 30%.

Еще одним шагом в программе Грудинина стал выход России из Всемирной торговой организации (ВТО), который эксперт также назвал популистским лозунгом. По словам Масленникова, РФ специально вступила в ВТО для того, чтобы иметь возможность влиять и контролировать установления правил всемирной торговли. Лишившись этого права, Россия может оказаться на обочине всемирного процесса.

Также эксперт отметил, что ни одно из экономических ведомств даже не рассматривает подобный вариант.

Эксперты считают, что экономическая программа Грудинина является совсем провальной. Так, например, он предлагает поставить на государственный контроль цены на товары первой необходимости и основные продукты. Однако экономисты уверяют, что это не только не даст положительно эффекта, а наоборот создаст дефицит товаров, вернув страну в тяжелые времена СССР.

Никита Масленников раскритиковал и предложение Грунинина по национализации промышленности, электроэнергетики, железных дорог, банков и так далее. Он напомнил, что подобная практика также существовала в СССР и не принесла успеха.

Эксперт заявил, что пункт в программе кандидата в президенты от КПРФ о том, что надо сделать ЦБ подконтрольным органом государственной власти является нецелесообразным. Во-первых, ЦБ и так является подотчетной структурой. Во-вторых, люди перестанут нести деньги в госбанки.

"Мы получим матрасные накопления", - заявил Масленников. В заключении Масленников сказал, что предложения Грудинина являются чистым популизмом и только разрушат экономику страны, поэтому их нельзя воспринимать всерьез.