Поле битвы — Сирия: как США разыгрывают ближневосточную карту против Турции

Вашингтон разыгрывает в Сирии сразу две "козырные карты" — продолжает оказывать поддержку как Рабочей партии Курдистана и Курдскому сирийскому демократическому союзу, так и одному из своих ближайших партнеров на Ближнем Востоке — Анкаре.

По данным, которые предоставил турецкой газете "Ени Шафак" один из полевых командиров Свободной сирийской армии, военные инструкторы США обучили всего 54 представителей сирийской оппозиции, однако количество бойцов курдского ополчения, прошедших через тренировочные лагеря Пентагона, превысило восемь тысяч человек. Наряду с этим, Вашингтон не отказался от поставок курдским военизированным структурам различных типов вооружений, в том числе американских ракетных комплексов TOW.

Как рассказал "Федеральному агентству новостей" военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев, Вашингтон попустительствует турецкой военной операции на севере Сирии, поскольку не хочет портить отношения с Анкарой.

По мнению эксперта, Пентагон также не станет отказываться от поддержки курдов, в частности в борьбе с турецкой армией, поскольку они являются главным инструментом Вашингтона в борьбе с политическими противниками США на Ближнем Востоке, а сама так называемая антитеррористическая коалиция — всего лишь ширма для политических интриг Запада. Настоящую же борьбу с террористами в Сирии, по словам Перенджиева, ведут Россия, Ирак, Иран и официальный Дамаск.