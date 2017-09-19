newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.11.2017 : 59.4604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.11.2017 : 69.8184
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 22.11.2017 : 78.8029
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 22.11.2017 : 44.8272

Страна

Image

"Золотая осень" принесла Ростовской области инвестиции и награды

"Селяне Ростовской области прекрасно поработали, вы - лучшие, и я поздравляю вас с победой!" - похвалил дончан министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после осмотра выставки.

Читать полностью

Общество

Image

РОО "Высокие жаворонки" зовут в тупик обманутых дольщиков

Дольщиков раздражают чиновники, которые упорно рапортуют, что ведут проект лично, что все будет достроено в лучшем виде и в короткие сроки. А на деле, как пишут в своей группе в соцсетях сами дольщики, защищают "интересы бизнеса в ущерб интересам граждан".

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/3/3/2/7332.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 22:00

CNN: Попытка изолировать Россию привела к росту ее влияния

«В свете недавних событий в Сирии и обострения напряжённости на Украине весь остальной мир может только догадываться, каковы намерения России. Это означает ещё большее внимание к президенту Владимиру Путину, когда он присоединится к другим мировым лидерам в Китае (на саммите «Большой двадцатки»)», — говорится в сюжете CNN.

По словам политического аналитика Марии Липман, на саммите 2014-го года в Брисбене российский президент оказался «изгоем среди равных». Однако в Китае эта ситуация вряд ли повторится: Пекин уже объявил Путина гостем номер один.

«Некоторое время после Крыма Запад говорил об изоляции России. Болезненные американские и европейские санкции должны были заставить Москву почувствовать последствия нарушения международных правил. Но Россия, похоже, вернулась на мировую арену, превратившись в державу, которую «Большая двадцатка» даже при всём желании не сможет проигнорировать», — заявил старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Он добавил, что это превращение особенно заметно в Сирии, где массированная операция российской авиации изменила военный расклад в пользу правительственных сил.

Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп постоянно заявляет, что Вашингтону необходимо найти с Москвой общий язык.

«Россия по-прежнему не на равных с Соединённым Штатами, но она вернула себе статус очень важного игрока на мировой арене, — считает Липман. — Такого игрока, о котором пишут передовицы газет, о котором думают самые влиятельные политики мира».

Новости