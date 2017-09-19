CNN: Попытка изолировать Россию привела к росту ее влияния

«В свете недавних событий в Сирии и обострения напряжённости на Украине весь остальной мир может только догадываться, каковы намерения России. Это означает ещё большее внимание к президенту Владимиру Путину, когда он присоединится к другим мировым лидерам в Китае (на саммите «Большой двадцатки»)», — говорится в сюжете CNN.

По словам политического аналитика Марии Липман, на саммите 2014-го года в Брисбене российский президент оказался «изгоем среди равных». Однако в Китае эта ситуация вряд ли повторится: Пекин уже объявил Путина гостем номер один.

«Некоторое время после Крыма Запад говорил об изоляции России. Болезненные американские и европейские санкции должны были заставить Москву почувствовать последствия нарушения международных правил. Но Россия, похоже, вернулась на мировую арену, превратившись в державу, которую «Большая двадцатка» даже при всём желании не сможет проигнорировать», — заявил старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Он добавил, что это превращение особенно заметно в Сирии, где массированная операция российской авиации изменила военный расклад в пользу правительственных сил.

Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп постоянно заявляет, что Вашингтону необходимо найти с Москвой общий язык.

«Россия по-прежнему не на равных с Соединённым Штатами, но она вернула себе статус очень важного игрока на мировой арене, — считает Липман. — Такого игрока, о котором пишут передовицы газет, о котором думают самые влиятельные политики мира».