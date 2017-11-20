Ресторан Крынкина на Воробьевых горах

Одним из самых известных ресторанов в окрестностях Москвы был ресторан уроженца села Воробьёва Степана Васильевича Крынкина, находившийся на Воробьевых горах.

Еще в старину Воробьевы горы были излюбленным местом гуляний москвичей. Сюда приходили семьями со своими самоварами, закуской, удобно устраивались где-нибудь на травке и проводили здесь целый день. Под горой слышались песни, играла гармоника, водились хороводы. Состоятельная же публика отправлялась к Крынкину.

Деревянное здание ресторана было выстроено во второй половине XIX века и стояло на кромке одного из холмов неподалеку от храма села Воробьева.

Крынкин и его наследники превратили ресторан в одно из самых привлекательных мест загородного отдыха. Гостей встречали сам владелец, одетый в красивую белую черкеску, и половые в белых поддевках.

В 1903-1904 годах было построено новое здание ресторана Крынкина по проекту архитектора И.А.Иванова-Шица. Открытие подгадали к освящению Воробьёвского резервуара со смотровой площадкой, которое состоялось 25 сентября 1904 года.