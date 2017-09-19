Учёные назвали червя-паразита в честь Барака Обамы

"Золотая осень" принесла Ростовской области инвестиции и награды
"Селяне Ростовской области прекрасно поработали, вы - лучшие, и я поздравляю вас с победой!" - похвалил дончан министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после осмотра выставки.
"Селяне Ростовской области прекрасно поработали, вы - лучшие, и я поздравляю вас с победой!" - похвалил дончан министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после осмотра выставки.
Дольщиков раздражают чиновники, которые упорно рапортуют, что ведут проект лично, что все будет достроено в лучшем виде и в короткие сроки. А на деле, как пишут в своей группе в соцсетях сами дольщики, защищают "интересы бизнеса в ущерб интересам граждан".
Американские учёные назвали в честь президента США Барака Обамы карликового червя-паразита, обитающего в крови животных. Новый вид получил название Baracktrema obamai.
Профессор биологии из института Сэйнт-Мэри Колледж в Индиане Томас Платт, выбравший имя для вида, настаивает, что для Барака Обамы это не оскорбление, а честь. По словам учёного, желающие назвать своим именем биологические виды "платят за это тысячи долларов".
На счету у Платта 30 открытых видов. Паразит имени Обамы — последний в его послужном списке. Ранее учёный уже называл открытые им виды в честь тестя и своего научного руководителя. По его признанию, новый паразит напомнил ему президента, потому что он "длинный, тонкий и нереально крутой".