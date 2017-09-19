Сноуден посоветовал заклеивать веб-камеру пластырем

"Золотая осень" принесла Ростовской области инвестиции и награды
"Селяне Ростовской области прекрасно поработали, вы - лучшие, и я поздравляю вас с победой!" - похвалил дончан министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после осмотра выставки.
"Селяне Ростовской области прекрасно поработали, вы - лучшие, и я поздравляю вас с победой!" - похвалил дончан министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после осмотра выставки.
Дольщиков раздражают чиновники, которые упорно рапортуют, что ведут проект лично, что все будет достроено в лучшем виде и в короткие сроки. А на деле, как пишут в своей группе в соцсетях сами дольщики, защищают "интересы бизнеса в ущерб интересам граждан".
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США дал несколько советов касательно того, как защититься от возможного вторжения спецслужб в частную жизнь. Об этом он рассказал в ходе интерактивной пресс-конференции накануне выхода на экраны нового фильма режиссера Оливера Стоуна "Сноуден".
По словам Сноудена, стоит заклеивать объектив камеры, встроенной в большинство ноутбуков и персональных компьютеров. "Используйте пластырь, - посоветовал бывший сотрудник спецслужб. - Это не испортит компьютер, а в случае необходимости его можно отклеить". Сам он заклеивает камеру на своем ноутбуке.
Также американец порекомендовал использовать разные пароли для различных интернет-сайтов, чтобы понизить вероятность утечки личных данных.
Для телефонов Сноуден советует использовать программы кодирования, которые можно бесплатно найти в интернете.
Впрочем, как признал он сам, все эти меры могут помочь защититься от хакеров, но не от спецслужб. "Если вы хотите , чтобы АНБ прекратило следить за вами, лучшее, что вы можете сделать сейчас, единственное, что можно сделать - это действовать через политический процесс", - заявил бывший сотрудник американской разведки.