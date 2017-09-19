Сноуден посоветовал заклеивать веб-камеру пластырем

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США дал несколько советов касательно того, как защититься от возможного вторжения спецслужб в частную жизнь. Об этом он рассказал в ходе интерактивной пресс-конференции накануне выхода на экраны нового фильма режиссера Оливера Стоуна "Сноуден".

По словам Сноудена, стоит заклеивать объектив камеры, встроенной в большинство ноутбуков и персональных компьютеров. "Используйте пластырь, - посоветовал бывший сотрудник спецслужб. - Это не испортит компьютер, а в случае необходимости его можно отклеить". Сам он заклеивает камеру на своем ноутбуке.

Также американец порекомендовал использовать разные пароли для различных интернет-сайтов, чтобы понизить вероятность утечки личных данных.

Для телефонов Сноуден советует использовать программы кодирования, которые можно бесплатно найти в интернете.

Впрочем, как признал он сам, все эти меры могут помочь защититься от хакеров, но не от спецслужб. "Если вы хотите , чтобы АНБ прекратило следить за вами, лучшее, что вы можете сделать сейчас, единственное, что можно сделать - это действовать через политический процесс", - заявил бывший сотрудник американской разведки.