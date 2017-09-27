"Золотая осень" принесла Ростовской области инвестиции и награды

Делегация Ростовской области получила на XIX Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2017", состоявшейся в начале октября на ВДНХ и организованной при непосредственном участии министерства сельского хозяйства, более ста различных наград и гран-при за развитие этой выставки, а также заключила несколько договоренностей о сотрудничестве и инвестиционное соглашение почти на 5,2 млрд рублей.

"Селяне Ростовской области прекрасно поработали, вы - лучшие, и я поздравляю вас с победой!" - похвалил дончан министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев после осмотра экспозиции.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, который лично возглавил делегацию на выставке, основной целью участия региона в выставке стала демонстрация его инвестиционного потенциала и экспортных возможностей.

"Ростовская область - крупный агропромышленный регион, между тем нам еще есть к чему стремиться в овощеводстве. И мы целенаправленно в последнее время занимаемся привлечением инвесторов в эту отрасль. Кажется, что уже видны первые результаты этой работы. В Тарасовском районе вскоре откроется тепличный комплекс, камень в основание которого мы заложили год назад. Теперь вот стартует еще один крупный проект. Так что мы движемся", - отметил глава региона в ходе подписания инвестиционного соглашения о строительстве в Ростовской области крупного тепличного комплекса.

Речь идет о проекте, который появится на 24 гектарах в Песчанокопском районе и к 2022 году, выйдя на проектную мощность, будет выдавать 20 тыс. тонн овощей в год. Кроме того, вместе с тепличным комплексом создадут сопутствующую инфраструктуру для хранения и переработки продукции. Объем инвестиций в проект достигнет 5 млрд рублей, благодаря его реализации в регионе появится 400 новых рабочих мест.

Другой инвестор собирается вложить 240 млн рублей в открытие комплекса по переработке мяса "Восток", которое запланировано еще до конца нынешнего года. За счет этого предприятия Ростовская область получит еще 75 рабочих мест.

"Мы не раз говорили о том, что на востоке области надо развивать перерабатывающую промышленность, ведь эта часть области традиционно специализируется на производстве животноводческой продукции. С самого начала мы активно сопровождали этот проект, он был включен в "губернаторскую сотню", я сам бывал на стройплощадке. Так что этот объект очень важен для нас", - прокомментировал подписание соглашения Голубев.

Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках деловых встреч на стенде Ростовской области, заключено с агропромышленным комплексом Республики Крым и предусматривает взаимодействие в обоюдных интересах.

За четыре дня, пока шла "Золотая осень", донские аграрии получили немало наград. Больше всего медалей - 17 золотых, 12 серебряных и одна бронзовая - досталось переработчикам, на втором месте в "командном зачете" оказались фермеры, завоевавшие 14 медалей (пять золотых, две серебряных и пять бронзовых).

Высшие награды с выставки привезли племенные животноводческие предприятия Ростовской области и одно из восьми представленных на стенде предприятий рыбохозяйственной отрасли - ООО "Рыболовецкое хозяйство "Социалистический путь". Еще пять медалей - две золотых и три серебряных - область получила за внедрение инноваций в сельскохозяйственном секторе.

Высоких оценок удостоились показатели региона в растениеводстве и повышении плодородия почв, создании новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, в разработке, производстве и внедрении высокоэффективных ветеринарных препаратов, а также в развитии сельских территорий донскими муниципалитетами.

Для Донского края, который празднует в 2017 году 80-летие и рекорд по объему собранного урожая, "Золотая осень" стала еще одним подтверждением того, что приоритеты в развитии регионального сельского хозяйства расставлены правильно.