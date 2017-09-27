Массовый суицид женщин в городе Демми́н

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1 мая 1945 года более тысячи жителей города Деммин совершили самоубийство. Это произошло после того, как советская армия начала входить в город. Город Деммин находится между реками Пеена и Толленс, и как только советские войска вытеснили нацистов из города, немцам поступил приказ взорвать все мосты на выходах из города, чтобы затормозить наступление войск противника, но это отрезало все пути побега для находившихся в городе. Они не могли никуда бежать и были не готовы встретиться лицом к лицу с советской армией.

Выжившие утверждали, что солдаты Красной Армии наткнулись на склад с алкоголем, устроили массовую попойку, после чего начали грабить, насиловать пытать и жестоко убивать жителей города. В конце концов они подожгли город, и две третьих города исчезли в огне. Во время пожара некоторые жители города в страхе совершали самоубийства. По некоторым подсчетом таких людей было 1200-2500.