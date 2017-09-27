В годы Второй Мировой Войны Московский Кремль исчез на четыре года

Количество долларовых миллионеров в России растет
Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось примерно на 20%.
Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось примерно на 20%.
В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.
Чтобы спасти Кремль как культурный памятник, архитектор Борис Иофан предложил властям попросту замаскировать Кремль и другие важные объекты.
По плану маскировки звезды на башнях и кресты на соборах зачехлили, а купола соборов покрасили в черный цвет. По всему периметру Кремлевской стены построили трехмерные макеты жилых построек, за ними не просматривались зубцы. Часть Красной и Манежной площади и Александровский сад заполнились фанерными декорациями домов.
Мавзолей стал трехэтажным, а от Боровицких ворот до Спасских насыпали песчаную дорогу, изображавшую шоссе, на площадь наносили специальную раскраску, создавая иллюзию жилых кварталов.