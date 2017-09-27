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Мир

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Количество долларовых миллионеров в России растет

Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось  примерно на 20%.

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Горному делу в Западной Сибири шесть тысяч лет?

В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.

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    • Опубликована
    • сегодня в 19:00

"Под водой жить будете"

В момент, когда США вынашивали планы о войне против СССР, Великобритания предложила использовать свои аэродромы для американских самолётов в качестве плацдарма. Хрущёв, узнав о такой наглости, начал добиваться встречи на высшем уровне с руководством Британии, но получил вежливый отказ в английском стиле.

Тогда Хрущев решил сделать ход конём. Он явился без приглашения. Сам. На военном крейсере “Орджоникидзе”. Англичане оказались в щекотливой ситуации. Проигнорировать Хрущева они не могли, но и встречу на высшем уровне позволить тоже не могли. Да и стоящий у берега боевой крейсер как бы намекал, что поздно пить “Боржоми”.

Выход из ситуации подсказал сам Хрущев: он предложил встретиться с парламентом. Во время выступления в парламенте, Хрущёв с присущей ему прямотой заявил, что если Великобритания выступит на стороне США в военных планах, то ничего не останется не только от самой страны, но и от острова, на котором эта страна находится.

На следующий же день Хрущеву был оказан приём на самом высоком уровне.

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