"Под водой жить будете"

В момент, когда США вынашивали планы о войне против СССР, Великобритания предложила использовать свои аэродромы для американских самолётов в качестве плацдарма. Хрущёв, узнав о такой наглости, начал добиваться встречи на высшем уровне с руководством Британии, но получил вежливый отказ в английском стиле.

Тогда Хрущев решил сделать ход конём. Он явился без приглашения. Сам. На военном крейсере “Орджоникидзе”. Англичане оказались в щекотливой ситуации. Проигнорировать Хрущева они не могли, но и встречу на высшем уровне позволить тоже не могли. Да и стоящий у берега боевой крейсер как бы намекал, что поздно пить “Боржоми”.

Выход из ситуации подсказал сам Хрущев: он предложил встретиться с парламентом. Во время выступления в парламенте, Хрущёв с присущей ему прямотой заявил, что если Великобритания выступит на стороне США в военных планах, то ничего не останется не только от самой страны, но и от острова, на котором эта страна находится.

На следующий же день Хрущеву был оказан приём на самом высоком уровне.