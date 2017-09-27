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Мир

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Количество долларовых миллионеров в России растет

Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось  примерно на 20%.

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Горному делу в Западной Сибири шесть тысяч лет?

В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.

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    • Опубликована
    • сегодня в 19:00

Интересные факты о Бенито Муссолини

Из-за конфликта между родителями в отношении религии, Муссолини, в отличие от большинства итальянцев, так и не был крещён, но это не помешало ему решить римский вопрос и наладить отношение между церквью и правительством.

В 4 года юный Бенито научился читать, а уже в 5 играл на скрипке.

Благословения родителей жены на первый брак получил интересным способом, после 3 неудачных просьб он достал пистолет и сказал «4 пули. 3 для вас. 1 для меня». Родители дали своё согласие в тот же час.

Один раз снаряд попал в окоп, где сидели 7 итальянских солдат. Выжил один единственный - Бенито Муссолини.

В тот момент он был на фронте полтора месяца, всё оставшееся время он пролежал в больнице, так что легенды про его фронтовой героизм являются мифом.

Не смотря на родственные идеологии с Германией во главе с Гитлером, Муссолини готовился к войне против германии, а союзниками должны были стать Франция и Англия, позже всё произошло наоборот.

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