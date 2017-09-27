Матвей Кузьмин - последователь Сусанина

Во время Великой отечественной войны, в 1942 году, крестьянин Матвей Кузьмин, самый пожилой обладатель этого звания (он совершил подвиг в возрасте 83-х лет), повторил подвиг другого крестьянина – Ивана Сусанина, который зимой 1613 года завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото.

В Куракино, родной деревне Матвея Кузьмина, квартировал батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии (всем известная «Эдельвейс»), перед которым в феврале 1942 года была поставлена задача произвести прорыв, выйдя в тыл советским войскам в планирующемся контрнаступлении в районе Малкинских высот. Командир батальона потребовал у Кузьмина выступить проводником, пообещав за это денег, муки, керосина, а также охотничье ружье марки Зауэр «Три кольца». Кузьмин согласился.

Предупредив через 11-летнего внука Сергея Кузьмина воинскую часть Красной Армии, Матвей Кузьмин долго водил немцев окольной дорогой и наконец вывел вражеский отряд к засаде в деревне Малкино под пулемётный огонь советских воинов. Немецкий отряд был уничтожен, но сам Кузьмин был убит немецким командиром.

Памятник Кузьмину стоит на станции "Партизанская" Московского метро.