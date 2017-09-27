Парень нашел в доме потайную дверь, но даже не подозревал куда она ведет

Во время обычного ремонта в своем доме в 1963 году один турок сделал невероятное открытие. Оказалось, что за демонтированной стеной скрывалась тайная комната, которая привела в затерянный подземный город под названием Деринкую. После исследований выяснилось, что пространство состоит из 8 ярусов, а его глубина достигает 60 метров под землей. Тоннели города были выдолблены из мягкой вулканической породы – туфа.

В тоннелях были все удобства, необходимые для комфортного проживания тех времен: жилые помещения, кухни, колодцы, пекарни, мастерские, даже конюшни и хлева. В городе могло поместиться около 20 000 человек вместе с вещами и припасами.

То, что о Деринкую ничего не знали на протяжении стольких лет, – просто немыслимо. Только представьте себе ощущения людей, которые всю жизнь прожили над древним затерянным городом, не имея об этом ни малейшего представления.