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Мир

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Количество долларовых миллионеров в России растет

Число российских долларовых миллионеров по итогам 2016 года увеличилось  примерно на 20%.

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Горному делу в Западной Сибири шесть тысяч лет?

В прошлом году археологи Уральского федерального университета нашли уникальные для Западной Сибири каменные копи эпохи неолита. Ученые предполагают, что эти ямы на территории Сугмутского месторождения (ЯНАО), возможно, являются “прародителями” горного дела в Западной Сибири.

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:30

Парень нашел в доме потайную дверь, но даже не подозревал куда она ведет

Во время обычного ремонта в своем доме в 1963 году один турок сделал невероятное открытие. Оказалось, что за демонтированной стеной скрывалась тайная комната, которая привела в затерянный подземный город под названием Деринкую. После исследований выяснилось, что пространство состоит из 8 ярусов, а его глубина достигает 60 метров под землей. Тоннели города были выдолблены из мягкой вулканической породы – туфа.

В тоннелях были все удобства, необходимые для комфортного проживания тех времен: жилые помещения, кухни, колодцы, пекарни, мастерские, даже конюшни и хлева. В городе могло поместиться около 20 000 человек вместе с вещами и припасами.

То, что о Деринкую ничего не знали на протяжении стольких лет, – просто немыслимо. Только представьте себе ощущения людей, которые всю жизнь прожили над древним затерянным городом, не имея об этом ни малейшего представления.

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