Как княгиня Ольга мстила древлянам за смерть мужа

1-я месть состояла в том, что древляне после убийства Игоря прислали к его Ольге сватов звать её замуж за своего князя Маласваты, 20 сватов, прибыли в ладье, которую киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема Ольги. Сватов-послов закопали живьем вместе с ладьёй.

2-я месть: княгиня Ольга попросила для уважения прислать к ней новых послов из лучших мужей древлян, что и было с охотой исполнено. Посольство из знатных древлян сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней.

3-я месть: княгиня Ольга с небольшой дружиной приехала в земли древлян, чтобы по обычаю справить тризну на могиле мужа. Опоив во время тризны древлян, Ольга велела рубить их. Летопись сообщает о 5 тысячах перебитых древлян.

4-я месть княгини: в 946 году Ольга вышла со своим войском в поход на земли древлян. По Новгородской Первой летописи киевская дружина победила древлян в бою. Ольга прошлась по Древлянской земле, установила дани и налоги, после чего вернулась в Киев. Позже Ольга осадила древлянскую столицу Искоростень. В Повести временных лет сказано, что после безуспешной осады в течение лета княгиня Ольга сожгла город с помощью птиц, к которым велела привязать зажигательные средства. Часть защитников Искоростеня были перебиты, остальные покорились.